Ballando con le Stelle 2023 | Milly Carlucci ha fatto centro: svelato il primo concorrente!

Arriva una bella notizia per i fan di Ballando con le Stelle: ecco chi è la prima concorrente della prossima edizione.

Cresce l’attesa per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, il programma firmato Rai condotto da Milly Carlucci. Attualmente, è impegnata con Il Cantante Mascherato – che quest’anno non sta ricevendo il successo sperato -, ma sta già lavorando per il suo programma di punta.

Non ci sono dubbi che Ballando con le Stelle registrerà un forte picco di share: nell’amatissimo programma si mettono in gioco sulla pista da ballo volti noti della televisione, appassionando i telespettatori a casa.

Anche se l’attesa per la prossima stagione è ancora lunga, è già stato svelato il primo concorrente della nuova edizione! Ecco di chi si tratta.

Ballando con le stelle, svelato il primo concorrente della nuova edizione

In questi giorni si parla moltissimo di Ballando con le Stelle per le numerose indiscrezioni che circolano in rete. Sembra proprio che il programma subirà numerosi cambiamenti nella giuria: secondo indiscrezioni, Selvaggia Lucarelli abbandonerà il suo ruolo di giurata per lasciare spazio a qualcuno di veramente inaspettato. Si rincorrono le voci su un approdo in Rai di Barbara D’Urso, che proprio in una delle ultime interviste non ha negato la possibilità di un cambiamento radicale nella sua vita. “Sono una donna sorprendente”, ha detto.

Nonostante la Carlucci sia impegnata con il programma Il Cantante Mascherato, le sue ricerche per migliorare sempre di più il talent di ballo non sono mai terminate. Sappiamo quanto ci tenga alla buona riuscita delle cose, e dopo la delusione de Il Cantante, forse, ha voglia di sbalordire il proprio pubblico.

Chi è Francesca Barra, la prima concorrente di Ballando con le Stelle

Infatti, avrebbe già trovato la prima concorrente di Ballando con le Stelle 2023. Si tratta di Francesca Barra, giornalista, scrittrice e moglie del noto attore Claudio Santamaria, recentemente alla conduzione de Le Iene. Secondo le indiscrezioni, la Barra avrebbe già accettato con entusiasmo di partecipare, ma per ora non sono ancora arrivate conferme ufficiali dalla diretta interessata.

Francesca Barra ha tutte le carte in regola per stupirci durante la nuova edizione: originaria di Policoro, un paese della provincia di Matera, fin da piccola ha sempre avuto una grande passione per il giornalismo. Sarebbe la prima volta che si mette in gioco sulla pista da ballo. È nata e cresciuta con la penna in mano, per poi spaziare tra scrittura e mondo televisivo: l’abbiamo vista come ospite, conduttrice e opinionista de La Vita in Diretta, Matrix e tanti altri show noti della nostra televisione.