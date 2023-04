Allarme rosso Loredana Bertè | Intervento chirurgico d’urgenza e tour sospeso: cosa sta succedendo

I fan sono preoccupatissimi per Loredana Bertè che sospende il tour a causa di un pronlema di salute. Ecco cosa sta succedendo.

La grandissima Loredana Bertè ha dovuto rimandare il tour teatrale 2023, dal titolo ”Manifesto”. Il motivo? Problemi di salute. Come ha rivelato il suo staff, la cantante a breve dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico urgente.

I fan, oltre ad essere dispiaciuti per la sospensione delle date, sono davvero preoccupati per Loredana e si chiedono cosa sia successo, quale sia il motivo scatenante che la costringerà sotto i ferri.

Nel corso della sua carriera, infatti, non era mai successa una cosa del genere: Loredana non ha mai deluso le aspettative dei suoi fan, che questa volta dovranno attendere un po’ di più per godersi la sua musica dal vivo.

L’intervento chirurgico d’urgenza

Molti si chiedono quale genere di intervento chirurgico dovrà affrontare, ma per il momento non si hanno dettagli a riguardo: non è chiaro quale sia la motivazione né in quale parte del corpo avverrà. A comunicare la notizia ci ha pensato lo staff della cantante, che ha scritto: ”É con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni…”.

Un annuncio inaspettato che ha subito allarmato i fan: i più appassionati stanno cercando di raccogliere informazioni, ma senza successo. C’è chi teme addirittura per la vita della cantante, ma si stratta solo di grandi preoccupazioni senza fondamenta. Come ha precisato lo staff al momento non si dispone di una prognosi definitiva, verrà comunicata a Loredana solo dopo l’operazione.

Loredana Bertè: le sue condizioni di salute

La Bertè ha deciso di annullare, per il momento, il suo tour a causa del dolore troppo forte che non le permette di esibirsi. ”Il dolore fisico é troppo forte…La prognosi definitiva sarà determinata nel post-operatorio, motivo per il quale é stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/ inverno o primavera 2024 (questo in base alle disponibilità dei teatri e agli impegni dell’artista)”, si legge nel comunicato diffuso dal suo staff.

Nonostante la brutta notizia, lo staff ha rassicurato sulle condizioni di salute della cantante, affermando che non è assolutamente in pericolo di vita. ”L’artista non é in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi, ma il dolore fisico é troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto, più in forma di prima; infatti non é esclusa la possibilità di un tour estivo.

Quanto prima saranno annunciate le nuove date, i biglietti acquistati saranno validi per i prossimi concerti, ma chi vuole potrà richiederne il rimborso, attraverso lo stesso circuito utilizzato per l’acquisto. Fate un grosso in bocca al lupo alla vostra tigre!”. Non ci resta che augurare a Loredana di riprendersi presto e aspettare per vederla di nuovo sul palco.