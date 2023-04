Sapete chi è Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan? L’avete già vista in una famosissima serie tv

Avete mai visto la figlia di Asia Argento e Morgan? Non se ne sente molto parlare, ma ecco tutte le informazioni su Anna Lou Castoldi.

Anna Lou Castoldi è sicuramente una figlia d’arte: il nonno, Dario Argento, è un’icona e maestro dei film brivido all’italiana e la nonna, Daria Nicolodi, è famosa per aver interpretato proprio quelle pellicole. I genitori sono Asia Argento e Morgan, il famosissimo e chiacchieratissimo cantante.

Insomma, una coppia di artisti sorprendenti che ha dato alla luce una ragazza bellissima, ma poco conosciuta. Infatti, si hanno davvero poche informazioni su di lei: i suoi genitori hanno cercato di proteggerla dal calderone mediatico, ma più cresce più è inevitabile che si inizi a parlare di lei.

La figlia della coppia formata da Argento e Castoldi ha tutte le carte in regola per diventare uno dei prossimi volti del cinema o della televisione italiana: figlia di artisti, la ragazza ha un viso affascinante, caratterizzato da occhi chiari e magnetici. Anche la sua personalità non è da meno: eclettica e determinata, di certo non passa inosservata.

Chi è Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan

Tutte queste caratteristiche le garantiscono una brillante carriera: inoltre, anche il suo nome è un trampolino di lancio. Sebbene sia molto giovane, Anna ha già fatto le sue prime esperienze nel campo della recitazione: nel 2020, infatti, ha interpretato Aurora nella terza stagione di Baby, la serie italiana targata Netflix. Ha recitato al fianco di due delle attrici più promettenti in Italia, Benedetta Porcaroli e Alice Pagani.

Un’esperienza davvero costruttiva e intensa che le ha permesso di guadagnare molta visibilità. “Io sono una persona super timida, piena di insicurezze, ma l’esperienza sul set di Baby 3 mi ha aiutato, mi sono sbloccata. Ora la mia autostima è a un livello normale”, ha dichiarato.

Il ruolo in Baby su Netflix

Ad oggi Anna Lou è iscritta all’Accademia di Belle Arti dove studia teorie e tecniche dell’audiovisivo, regia o scrittura creativa. Asia Argento tempo fa aveva rilasciato un’intervista in cui parlava proprio del rapporto con i suoi figli: “Mi definisco una mamma lupa, perché nel branco dei lupi la mamma porta il cibo, si occupa dei cuccioli e insegna loro a essere buoni esemplari”.

Poi ha sottolineato come per loro sia stata disposta a mettere da parte la sua brillante carriera: “Accettavo film solo se vicini a casa, volevo che i miei bambini non vivessero quel senso di vuoto e nostalgia che provi quando ti senti incompreso e non amato. La cosa più bella che sia riuscita a fare è stata essere presente e amorevole. Avevano solo me su cui contare, essere la loro madre è un grande privilegio”. Insomma, ricordatevi questo nome perché Anna Lou ha tutte le carte in regola per diventare la prossima star del cinema italiano.