La regina Elisabetta esclude Camilla: tutto in mano a Kate Middleton | La Principessa esplode di gioia

La regina Elisabetta pare aver lasciato in eredità un oggetto di grandissimo valore a Kate Middleton. Camilla viene esclusa!

Quando a settembre del 2023 la regina Elisabetta dopo settant’anni di regno è venuta a mancare, il mondo è rimasto sotto shock. Sebbene la donna avesse ben 96 anni non ha mai dimostrato cedimento neanche gli ultimi giorni della sua vita. Il vuoto lasciato è stato davvero profondo non solo per la sua famiglia ma per chi l’aveva apprezzata nel corso degli anni.

Proprio i membri reali hanno onorato la sua esistenza con dei funerali durati diversi giorni ed in quella brutta occasione si è aggiunto anche Harry, nipote ribelle in combutta con gli Windsor. A gennaio 2020, infatti, insieme a sua moglie Meghan, Harry ha deciso di abbandonare il Regno Unito ed insieme ai doveri reali.

Questa scelta è stata accompagnata da diverse polemiche che durano ancora adesso soprattutto perché proprio Harry continua a rilasciare dichiarazioni su quanto la sua famiglia d’origine non sia stata rispettosa nei confronti della moglie e di come non si siano sentiti per nulla accettati.

Non stupisce, infatti, che proprio Meghan non sarà presente all’incoronazione ufficiale di re Carlo ma in seguito ad una lunga discussione presenzierà solo Harry. Ora, però, pare che anche Camilla sia stata esclusa da un lascito importante della Regina che avrebbe preferito la Middleton.

L’enorme eredità della Regina

Ovviamente a seguito della scomparsa della regina Elisabetta, le cose a Buckingham Palace sono cambiate. Intanto, tutti i membri hanno di diritto acquisito nuovi titoli: in primis Carlo che è diventato il nuovo re del Regno Unito e del Commonweatlh. Anche William e Kate adesso hanno dei compiti molto più importanti subentrando spesso anche ai membri senior in quanto più giovani e dinamici.

Ma la scomparsa di Elisabetta ha comportato anche il passaggio di consegna di oggetti preziosi e molto importanti per la Corona inglese. Uno in particolare sembra essere passato direttamente nelle mani di Kate bypassando Camilla, seconda moglie di re Carlo e questo per assoluto volere di Elisabetta. Vediamo di quale si tratta.

L’oggetto del desiderio

Si tratterebbe, quindi, del Diamond Diadema un diadema realizzato nel 1820 da Rundell & Bridge per volere di Giorgio IV, tutto ricoperto di diamanti. Secondo alcune stime il suo valore si aggirerebbe attorno ai 900 000 mila dollari, una cifra davvero incredibile. Questo prezioso gioiello è stato indossato da Vittoria, Alessandra, MariaD ed Elisabetta II e ora presumibilmente lo porterà sul capo proprio la principessa Kate Middleton.

A quanto pare, quindi, Camilla sarebbe stata sorpassata nonostante sia la moglie dell’attuale Re. Effettivamente, però, il suo ruolo sarebbe un po’ ambiguo tenendo conto che la donna non sarebbe la regina in carica ma solo consorte per volontà di Elisabetta in quanto questo non è il primo matrimonio di Carlo. Come ha preso Camilla la decisione della defunta Regina Elisabetta? A Palazzo tutto tace ma gli occhi sono puntati su questo duo durante l’infausta incoronazione.