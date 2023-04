Re Carlo III: le dimissioni inaspettate spiazzano il mondo | Pronto il successore

Arriva la decisione che stravolge gli equilibri di Re Carlo: non si torna più indietro perché il Parlamento è stato informato.

Una decisione inaspettata, che cade come un fulmine a ciel sereno sul percorso di Re Carlo al trono d’Inghilterra. Si tratta di dimissioni inaspettate, da cui non si torna più indietro.

La first minister della Scozia Nicola Sturgeon ha annunciato ufficialmente a Re Carlo le sue dimissioni attraverso una lettera. Questo ha aperto le porte all’elezione di un nuovo premier scozzese. Ma cosa c’è scritto nella lettera improvvisa che ha preso contropiede Re Carlo, sempre più impegnato nella preparazione dell’incoronazione? Ecco tutti i dettagli.

”Ho dedicato tutta la vita all’indipendenza”, questo il preambolo contenuto nella lettera dell’ormai ex premier della Scozia, che subito dopo ammette di voler “essere presente ad ogni fase del percorso d’indipendenza, anche se non più al capo del governo”.

Re Carlo riceve una lettera inaspettata

Si tratta di una decisione da cui non si può tornare indietro, concretizzata dalla stessa lettera di dimissioni che ha inviato a Re Carlo in questi giorni per comunicare la sua scelta al sovrano d’Inghilterra. L’ex ministra Nicola Sturgeon ha rilasciato una dichiarazione chiave alla stampa direttamente dalla sua residenza di Edimburgo. Nella lettera rivolta ai media tira le somme del suo percorso, arrivando a una drastica conclusione.

“Il tempo di lasciare è ora, anche se molti nel Paese e nel partito pensano sia troppo presto”, scrive la Sturgeon, che ricorda con orgoglio la sua posizione ricoperta, senza rinnegare niente del suo operato.

Nicola Sturgeon: il motivo delle dimissioni

Il motivo delle dimissioni è da ricondurre alle eccessive responsabilità che iniziavano a pesarle troppo. Non riusciva più ad adempiere ai suoi impegni e, riconoscendo di aver raggiunto il suo limite, ha preferito fare un passaggio di consegne per il bene del paese. La leader del partito indipendenza dell’Snp aveva ottenuto la carica dal 2014, diventando la prima donna a ricoprire entrambi i ruoli, oltre che la prima first minister dalla creazione del parlamento scozzese.

Il suo successore, eletto in queste ore, è Humza Yousaf. Prima del voto, la Sturgeon ha inviato una lettera di dimissioni in cui spiegava a Re Carlo III i motivi della sua scelta. Il giuramento del nuovo primo ministro Yousaf si terrà il 29 marzo e segnerà un altro cambio fondamentale per il paese. “Sono orgoglioso d’essere scozzese e d’essere europeo e mi impegnerò sempre per affrontare i grandi problemi che il nostro paese deve affrontare. Guiderò un governo che ascolti attentamente e rispetti le opinioni di tutti i deputati scozzesi”, ha dichiarato il nuovo first minister.