Principesse Selassiè: il padre in carcere per truffa milionaria | Scoppia la bomba

Il padre delle sorelle Selassié ex partecipanti del Grande Fratello è sotto processo a Lugano, le accuse sono gravissime!

Jessica, Lulù e Clarisse sono state delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello e la primogenita ha addirittura vinto il programma. Le sorelle sono entrate al Gf in virtù della loro nobile discendenza familiare.

Infatti, le tre ragazze sono le figlie del diretto erede dell’imperatore dell’Etiopia Hailé Selassié, Makonen Hailé Selassié ma chiamato anche Giulio Bissiri. Le sorelle nel programma si sono contraddistinte per i loro caratteri particolari, molto esigenti e per essere particolarmente stravaganti.

D’altronde, Jessica, Clarissa e Lulù portano in alto la storia della loro famiglia dimostrandosi sempre orgogliose delle loro origini nobiliari. Tuttavia, un’ombra si sta affacciando sul loro passato e proprio in questi giorni molti delle loro convinzioni potrebbero svanire.

Il bellissimo ed inusuale racconto fatto dalle tre Selassié sembrerebbe sul punto di essere completamente smontato. Al centro della discussione ora c’è proprio il loro padre, Giulio Bissiri e i suoi problemi con la giustizia.

La storia di Giulio Bissiri il padre delle Selassié

Secondo la narrazione fatta dalla famiglia Selassié, tutti loro sarebbero discendenti della più alta aristocrazia etiope e per questo anche molto ricchi. In verità, è stato aperto un processo feroce nei confronti del Bissari per cui poi è finito in carcere a causa di alcune truffe milionarie di cui sarebbe stato il principale artefice, si parla di un raggiro da 13 milioni di franchi. Secondo l’accusa infatti il padre delle sorelle avrebbe spinto alcuni imprenditori ricchissimi a dargli dei soldi con la garanzia della sua cospicua eredità derivante dai titoli nobiliari.

Zurigo è stato il luogo dello scontro legale che ha visto Bissari come un vero e proprio truffatore, colpevole di aver rubato ben oltre tredici milioni di euro da un banchiere e due imprenditori svizzeri. Ma i suoi movimenti bancari non sono solo le uniche questioni al centro del processo: sotto la lente d’ingrandimento anche la natura delle sue origini nobiliari. Secondo alcune accuse, Giulio Bissari non è mai stato un aristocratico ma era il giardiniere di familia Selassié.

La reazione delle sorelle Selassié

A quanto pare questa non è una situazione sconosciuta per le Selassié che anche prima della loro partecipazione al Grande Fratello sapevano che il loro padre sarebbe potuto andare incontro alla reclusione in carcere. In effetti, poi così è stato e le tre hanno dovuto appendere dell’effettivo arresto solo quando erano rinchiuse nella trasmissione.

Una notizia che all’epoca le rese parecchio tristi specialmente perché erano consapevoli che non avrebbero potuto vedere il padre per un bel po’. Ma l’annuncio non lasciò loro particolarmente sotto shock, in quanto consapevoli dei rischi del processo. Intanto, però sia Giulio Bissari che le stesse Jessica, Lulù e Clarissa continuano a smentire voci circa la loro finta appartenenza all’aristocrazia, affermando con forza, nonostante le smentite di qualcuno, di essere ereditieri di grosse somme di denaro oltre che discendenti autentiche dell’imperatore di Etiopia.