La Bonas di Avanti un Altro è stata rimpiazzata dalla Codegoni | Brutto colpo

Sara Croce non appare più ad Avanti un Altro, ecco i motivi per i quali l’ex Bonas non fa più parte del programma.

Sara Croce, Bonas del programma televisivo condotto da Paolo Bonolis con la sua immancabile spalla Luca Laurenti, ha partecipato ad Avanti un Altro per tantissime edizioni.

La trasmissione, l’aveva infatti resa nota al pubblico italiano, per la sua simpatia oltre che per la sua bellezza. Caratteristiche del personaggio quella di essere una “distrazione” per i concorrenti, creando così un ostacolo in più.

Avanti un Altro è stato sin dalla sua uscita su Canale 5, una delle trasmissioni più guardate e apprezzate, pur non essendo un classico quiz, ma rivoluzionato all’insegna del divertimento.

Caratterizzato dalla presenza di tanti personaggi stravaganti che hanno il compito di distrarre o di fare domande ai concorrenti, si distinguono Miss Claudia (Claudia Ruggeri) bellissima e amatissima, e proprio le Bonas, cui ruolo consolidato era proprio quello di Sara Croce. E ormai ci eravamo tutti affezionati.

Cosa è successo all’ex Madre Natura di Ciao Darwin?

Sara Croce ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come Madre Natura all’altro iconico e amatissimo programma di Paolo Bonolis, Ciao Darwin, per poi diventare la Bonas per eccellenza in Avanti un altro.

Modella ed ex Miss, adesso la vediamo abbandonare il suo ruolo di Bonas, posto che è stato preso dall’ex tronista Sophie Codegoni: qual è il motivo di questa sostituzione? La presenza scenica di Sara aveva catturato le attenzioni e gli apprezzamenti di tutto il pubblico d’Italia, soprattutto grazie a una bellezza elegante e semplice. Nell’ultima edizione l’abbiamo vista, però, sostituita da Sophie Codegoni che era tornata sugli schermi dopo il GF Vip 6.

Perché Sara Croce ha voluto lasciare il programma?

Il motivo dietro questa sostituzione lo ha confessato la stessa Sara Croce: l’ex Bonas aveva pubblicato un post su Instagram in cui salutava il programma Avanti un Altro per poter inseguire nuove strade, sempre nell’ambito dello spettacolo: “la mia bellissima esperienza con Avanti un Altro finisce qui – dice – “vorrei lasciare spazio a nuove esperienze”. Nello stesso periodo in cui Sara Croce ha deciso di cambiare strada, l’ex Bonas era stata vista al Maurizio Costanzo Show: infatti, il programma del giornalista scomparso di recente, aveva dedicato una puntata proprio ad Avanti un Altro, e la donna era stata notata ed apprezzata in tale occasione.

Così Sara Croce aveva felicemente fatto sapere della sua presenza nelle puntate delle prossime due stagioni del Maurizio Costanzo Show. A quel punto nella ricerca di una nuova Bonas, la scelta è ricaduta su Sophie Codegoni come sostituta perfetta di Sara Croce, incoraggiata proprio dalla Bruganelli. Ora che il tragico evento ha portato via Maurizio Costanzo, la strada percorsa da Sara ha dovuto interrompersi, un brutto colpo, ma il suo obiettivo di trovare un ruolo da conduttrice resta vivido.