Mattino Cinque, telefonata tragica in diretta: “È in ospedale” | Lascia il programma di fretta

Nel famoso talk show è scoppiato il caos dopo una telefonata arrivata in diretta. Scopriamo cos’è successo.

Federica Panicucci, assieme alla collega pomeridiana Barbara D’Urso, sta trattando l’argomento della presunta madonnina piangente di Trevignano. Ogni mattina la padrona di casa apre i collegamenti con la persone del posto, per ascoltare le varie testimonianze, ed ha anche a disposizione la collaborazione di Paolo Brosio, esperto di pellegrinaggi a Medjugorje.

Federica analizza sempre il modus operandi della cosiddetta veggente Gisella Cardia che, oltre ad avere diversi seguaci, ha anche tanti scettici che la accusano di approfittarsi della fede delle persone. Durante il corso del collegamento, Brosio si è distratto guardando il cellulare e la Panicucci ha esordito così: “Ma stai guardando il cellulare? Ti ha scritto la veggente?”.

Paolo ha sconvolto tutti rispondendo in questo modo: “No, sono molto triste, perché mia mamma non è stata bene, e io invece sono qua. Sono molto angosciato. Quindi non c’entra niente, purtroppo è in ospedale. Io sono qua, a centinaia di chilometri di distanza, e lei è ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale di Versilia. Io sono veramente triste ed angosciato, però sono qui a lavorare”.

Questa risposta ha sorpreso e allibito la conduttrice che, subito dopo aver ripreso il controllo della situazione, ha detto: “Vogliamo bene alla tua mamma ultracentenaria… Vai! Vai da lei, la abbracciamo forte!”. Dopo questa parentesi improvvisa e sconvolgente, Federica ha continuato la trasmissione in maniera impeccabile e molto professionale.

Paolo Brosio a Oggi è un altro giorno

Il giornalista ha immediatamente abbandonato il collegamento per recarsi dall’adorata madre, Anna Marcacci, che lo scorso 7 aprile ha compiuto ben 102 anni. Paolo, dopo aver controllato il suo stato di salute, è andato ospite a Oggi è un altro giorno, affermando: “Abbiamo passato momenti tremendi.

Non sta bene, è in ospedale. Sono un po’ preoccupato, è ricoverata da 4 giorni… Pare che adesso stia leggermente meglio. È uscita dalla terapia intensiva, stasera la riabbraccio…”. Brosio è diventato fedele in tarda età, dopo aver trascorso una giovinezza scapestrata e irregolare. Paolo ha sempre dato il merito alla madre per la sua conversione e, inoltre, ha detto di aver avuto la “chiamata”.

Il momento della rinascita e il grande dolore

Paolo ha svelato: “Tutte le sere in un locale diverso, provavo dolore, ma non avendo ancora conosciuto la preghiera, mi rivolgevo al mondo reale. Alcol, droga, canne, ma anche cocaina. Ero in un albergo a Torino, e ho sentito una voce: Paolo, devi smetterla. Da lì, sono corso al Santuario della Consolata, e da lì è cambiato tutto”.

Purtroppo, però, la mamma di Brosio è morta poche settimane fa mentre si trovava in ospedale. Quello che Paolo non si perdona è che lui non era accanto a lei e l’ha vista morire in videochiamata. Un duro colpo per il giornalista Paolo Brosio che, forse, riuscirà a trovare la pace nella fede.