Morto Maurizio Costanzo, addio alla storia della televisione italiana | Cause del decesso

È notizia di pochi minuti fa quella della morte di Maurizio Costanzo, scrittore, autore e giornalista.

La notizia appena arrivata ha gettato un grande dolore nel mondo della televisione italiana e del giornalismo con la perdita di Maurizio Costanzo, grande simbolo del giornalismo e dell’intrattenimento in Italia, sceneggiatore, scrittore e conduttore ha contribuito alla storia della televisione italiana e del giornalismo nazionale. Era autore e conduttore di uno dei talk show più seguiti: Maurizio Costanzo Show.

Nel corso della sua carriera è stato anche autore di numerosi programmi televisivi di successo come Buona Domenica e il più recente l’Intervista, ma anche Bontà loro e Fascination. È stato un uomo di grande cultura, marito di Maria De Filippi con la quale era sposato dal 1995. Costanzo ha scoperto diversi talenti del mondo dello spettacolo tra questi la stessa De Filippi che iniziò la sua carriera televisiva proprio in uno dei suoi programmi di maggior successo: Amici, che si rivolgeva negli anni Novanta ai giovani di quel periodo.

Nel corso della sua carriera Costanzo ha intervistato i più importanti nomi della storia del nostro Paese e non solo, dal cinema alla televisione, passando per la politica. Possiamo citare alcuni di questi nomi come Giovanni Falcone, Totò e molti altri.

Le cause della morte di Maurizio Costanzo

A dare la notizia della morte di Maurizio Costanzo è stato il suo ufficio stampa che si è limitato a dare la notizia del decesso anche se al momento non sono note le cause della morte ma nel frattempo sul web si piange la morte di uno dei personaggi televisivi più importanti nella storia del nostro Paese. Lo scorso ottobre si era parlato proprio della sua salute, c’era stata preoccupazione generale dal momento che la sua trasmissione era stata temporaneamente sospesa, fonti vicine parlavano di un malore. In quella occasione però c’era stata una ripresa, adesso iniziano a uscire le prime ipotesi riguarda a quel momento che forse è stato l’inizio della fine, avremo informazioni più approfondite in questi giorni.

Maurizio Costanzo è stato anche scrittore e in qualche caso autore di canzoni. Per esempio è suo il testo dell’amatissima Se telefonando di Mina, grande diva della musica italiana. Ma il compianto giornalista come abbiamo detto era anche scrittore, ha infatti pubblicato molti libri tra i quali ricordiamo: E che sarà mai? (2006), La strategia della tartaruga (2009), Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi (2015), Vi racconto l’Isis (2016) e Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti (2022).

Maurizio Costanzo: l’attentato scampato

Costanzo era talmente importante come figura influente nel mondo del giornalismo, della televisione e anche della politica tanto da essere scampato a un attentato occorso quasi 30 anni fa. Era il 14 maggio 1993 e Costanzo era in auto insieme a Maria De Filippi in una Mercedes Classe S 280 SE in quel momento guidata da Stefano Degni mentre percorrevano tranquillamente il percorso verso casa una Fiat Uno, imbottita cento chili di esplosivo ad alto potenziale, parcheggiata in via Fauro, esplose causando gravi danni alla zona circostante, vi furono 24 feriti ma per fortuna nessun morto.

Insomma nella sua vita Maurizio Costanzo ne ha viste e vissute davvero tante, un grande pezzo della storia italiana se ne va nella commozione generale e senz’altro la televisione tutta ricorderanno il conduttore, autore e giornalista che ha contribuito a cambiare il modo di fare talk show in Tv.