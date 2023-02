“Chiara Ferragni è un’opportunista” | Parole pesantissime: hanno rotto ogni rapporto

Colleghiamo tutti il nome di Chiara Ferragni a quello di Fedez, ma sapete chi è stato il suo ex ragazzo storico e perché si sono lasciati?

Negli ultimi giorni si parla molto della Ferragni e di Fedez per via della crisi matrimoniale che li vedrebbe coinvolti: i fan hanno iniziato a fiutare aria di rottura fin dalla finale di Sanremo, quando Chiara è apparsa visibilmente infastidita dal bacio consumatosi tra Rosa Chemical e suo marito. Ad averle dato fastidio, forse, è stato il gesto che ha spostato l’attenzione su di lui: in fine dei conti, si trattava di una serata davvero importante per Chiara, il primo importante debutto in televisione in occasione del Festival di Sanremo.

Sicuramente tra i due qualcosa è cambiato, infatti sono giorni che non pubblicano contenuti insieme. Non si sa se sia una strategia per tenere i riflettori puntati sulla loro storia o se il loro matrimonio sia davvero sul filo del rasoio. Parlando di Chiara, non tutti conoscono il suo ex ragazzo storico, l’uomo che l’ha accompagnata per un bel pezzo della sua vita prima che arrivasse Fedez.

Chiara Ferragni: perché è finita con il suo ex

Si tratta di Riccardo Pozzoli, giovane imprenditore italiano appassionato di batteria. Laureato in Finanza, dopo aver conseguito un Master in Marketing Management alla Bocconi, ha costruito insieme a Chiara la miniera d’oro dal titolo “The Blonde Salad”, il primo social blog della Ferragni. Grazie al suo aiuto e alla sua brillante idea, Chiara oggi è diventata l’influencer italiana più famosa e ricercata in tutto il mondo.

Proseguendo nella carriera di Pozzoli, sappiamo che nel 2018 è diventato direttore creativo dell’area social e influencer della Condé Nast, per poi entrare in Luxottica. Inoltre, è cofondatore di Delirus Holding, società di consulenza per società innovative e a impatto sociale. Ma perché i due si sono lasciati?

Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli sono stati insieme per cinque lunghi anni, poi la loro storia è giunta al capolinea. Dopo la rottura, è iniziato il percorso da influencer di Chiara che ha avuto la spinta dal blog fondato con l’ex fidanzato. Nessuno dei due ha mai spiegato i motivi della rottura, ma Chiara ammette che in quel momento aveva bisogno di più libertà.

Chiara Ferragni: “Lui è cancellato dalla mia vita”

Gli ottimi rapporti tra i due si sono mantenuti finché l’imprenditore non ha deciso di vendere il 45% delle azioni della società senza consultarsi con Chiara, che ha riservato per lui parole pesanti: “Ne parlo perché è stato un momento importante della mia vita e un momento anche molto doloroso. Parlerò del perché non abbiamo più un rapporto. Lui è ormai cancellato dalla mia vita, per sempre. Infondo non conosci mai veramente qualcuno…”.

Insomma, ora i rapporti tra i due sono inclinati e secondo l’opinione di molti lei “è stata opportunista” perché avrebbe approfittato della lungimiranza del suo compagno per poi lasciarlo. Forse un giorno torneranno a sorridere insieme: infondo le loro idee hanno creato un impero mediatico di successo.