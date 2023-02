Chiara Ferragni e Fedez sono nel panico: Leone sta male | Scatta l’allarme

Chiara Ferragni e Fedez molto preoccupati per le condizioni di salute del loro primogenito Leone. Cosa sta succedendo?

La famiglia dell’imprenditrice digitale milanese Chiara Ferragni e del rapper Fedez è molto attiva sui profili social e, infatti, si possono vedere i loro post pubblicati su Instagram, i loro video postati su TikTok e le loro dirette girate tra le mura domestiche. Moltissimi follower possono farsi gli affari loro, sbirciando nella quotidianità dei Ferragnez.

Proprio a causa di questa vita sempre postata pubblicata, sia la Ferragni che Fedez sono stati, molte volte, criticati per mostrare anche Leone e Vittoria, ovvero i loro bambini, che sono ancora molto piccoli. Ma i genitori hanno sempre difeso il loro modo di vivere, sottolineando che tutti i genitori mostrano i loro figli, l’unica differenza sono i follower.

Tuttavia, i numerosi fan della coppia adorano sbirciare nella loro vita quotidiana ed assistere alla crescita dei due bimbi giorno dopo giorno. Ma ci sono anche dei contro: ogni minimo dramma diventa un problema di stato. Se Leone o Vittoria hanno qualcosa che non va, anche quando non è affatto pericoloso, ci sono milioni di follower che si allarmano immediatamente.

I problemi di salute del piccolo Leone

Fedez, durante una delle sue tante dirette live, ha svelato un problema riguardo allo stato di salute del suo primogenito Leone. Infatti, sebbene i bimbi appaiono sempre felici e contenti, non si è mai certi che quello che traspare è la pura verità. Il segreto sulle condizioni di salute di Leone svelato da Fedez ha spiazzato tutti.

Secondo quanto rivelato da papà Federico, il piccolo Leone avrebbe problemi ad assimilare le calorie e brucerebbe più di quanto assume mangiando. Infatti, mamma e papà gli danno cibi con molti grassi e nutrienti per farlo aumentare di peso e dargli le giuste dosi di nutrimento. Non è un problema grave ma, come già detto, ogni minima cosa diventa gigante in casa Ferragni a causa del web.

Diversi problemi di salute in casa Ferragni

Non è la prima volta che i genitori (e i fan) di Leone si preoccupano per lui. Infatti, anche durante la gravidanza, Chiara e Fedez era in preda al panico perché era spuntata fuori la possibilità che il bambino nascesse sordo. Per fortuna, il pericolo è stato scampato ma nello stesso periodo Fedez stava attraverso un altro momento difficile: la separazione dall’amico e collega J-Ax.

Anche la gravidanza della secondogenita non è stata per nulla facile per mamma Chiara. Infatti, la Ferragni ha passato nove mesi duri, tra nausea, dolori, reflusso e un ricovero urgente della neonata Vittoria a causa di un virus respiratorio che aveva contratto, gettando i suoi genitori nel panico. Adesso stanno tutti bene e Chiara Ferragni e Fedez possono stare tranquilli. Almeno per i loro figli.