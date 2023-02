Il “folle gesto” severamente punito dalla Rai | Cacciato: mai più in televisione

Un artista molto noto si è reso protagonista di un gesto folle e pericoloso. La Rai prende severi provvedimenti.

A diversi giorni dalla fine del Festival di Sanremo le polemiche che hanno visto la kermesse al centro del clamore mediatico non si fermano più. La musica ha sicuramente fatto da padrona ma durante la settimana più importante per la musica italiana ci sono stati molti eventi che hanno fatto parecchio discutere.

Dall’ingente presenza dei Ferragnez, al bacio di Rosa Chemical nella serata finale dato al rapper Fedez fino alle dichiarazioni di Paola Egonu, i giornali si sono letteralmente nutriti dell’hype generato da Sanremo. Un evento, però, ha fatto da apripista alle varie polemiche sul Festival.

Stiamo parlando dell’esibizione di Blanco, durante la prima serata di Sanremo, in occasione della presentazione del suo singolo “L’isola delle rose”. Il cantante in preda alla rabbia causata da alcuni problemi tecnici e di audio che gli impedivano di ascoltare la sua stessa voce, ha distrutto la scenografia di rose e vasi preparata proprio per lui. Da quel concerto c’è stato un grandissimo caos negli studi Rai e Blanco, ora, rischia molto.

Il gesto di Blanco e la mancata partecipazione d Domenica In

Durante la prima serata del Festival di Sanremo dopo aver ricantato insieme a Mahmood la canzone che lo ha fatto vincere la kermesse l’anno scorso con “Brividi”, Blanco è tornato sul palco per presentare “L’isola delle rose”. La performance però è stata sporcata dal terribile gesto di Blanco ossia quello di distruggere completamente la scenografia per un problema tecnico. Il pubblico in teatro è subito insorto contro il cantante che ha deciso di non riesibirsi più nel corso della serata.

Invitato nello speciale di Domenica In dedicato proprio a Sanremo, Blanco ha preferito declinare l’offerta forse per far sì che il clamore attorno all’evento potesse affievolirsi. Ma la Venier come ha dichiarato durante il suo programma avrebbe voluto comunque l’artista a Domenica In, per dargli almeno la possibilità di redimersi e di spiegare le motivazioni del suo gesto. Ma qualcuno non era assolutamente d’accordo con la comprensione mostrata da Mara Venier e ha fatto delle dichiarazioni molto esplicite contro Blanco.

L’esposto contro Blanco

L’Associazione degli Utenti dei Servizi Radiotelevisivi ha inoltrato ai vertici Rai nella sede di Viale Mazzini una diffida severa nei confronti di Blanco. Il comunicato recita queste parole: ““L’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi presenta oggi diffida urgente alla Rai per impedire la partecipazione di Blanco a Domenica in, dopo che il cantante è stato ufficialmente invitato a prendere parte domenica alla trasmissione. Una eventuale ospitata di Blanco a Rai1, dopo i gravi fatti di Sanremo, dove l’artista ha distrutto in diretta la scenografia, sarebbe non solo grave, ma pericolosa”.

E ancora: “Rai e Mara Venier farebbero infatti passare il messaggio che chi si rende protagonisti di gesti di violenza e distruzione a danno di beni pubblici debba essere premiato con ospitate sulla rete ammiraglia, attraverso lo spazio concesso dall’azienda pubblica”. La diffida si conclude così: ““Un messaggio altamente diseducativo, specie per i più giovani, che potrebbero essere spinti ad emulare il folle gesto di Blanco“. Quale sarà il futuro nella televisione per Blanco?