Wax, la verità sulla cicatrice in volto: marchiato a vita | Da brividi

Wax, giovane artista e alunno di Amici ha una cicatrice diventata quasi il suo marchio distintivo. Ma come se l’è procurata?

Amici di Maria De Filippi è pronto per approdare alla sua fase più complicata e divertente, quella del serale. Gli alunni stanno cercando in tutti i modi di accaparrarsi un posto per il momento più importante della trasmissione, dove può essere costruito veramente il loro futuro.

Maria De Filippi ha la capacità, insieme ai professori di riferimento, di trovare dei veri e propri talenti. i quali potrebbero comporre le nuove hit musicali. Ovviamente il percorso ad Amici è molto lungo ma soprattutto stiamo parlando di una scuola, per cui il principio stesso del talent show è migliorarsi sotto diversi punti di vista.

È quello che sembra essere successo proprio ad un alunno, particolarmente apprezzato dal pubblico e dai giovani: si tratta di Wax, cantante seguito da Arisa. La donna l’ha voluto fortemente nella sua rosa di artisti nonostante il suo carattere abbastanza ribelle.

Wax, infatti, ha fatto parlare di sé per una indole alquanto altalenante e parecchio impulsiva che lo ha portato a discutere con vari professori e specialmente con Rudy Zerbi il quale ha più volte cercato di metterlo in difficoltà proponendogli delle rischiose sfide.

La vita privata e la cicatrice di Wax

Dopo la controversa vicenda di Capodanno, quando alcuni ragazzi di Amici hanno compiuto dei “fatti gravissimi” per i quali sono stati puniti, c’è da dire che tutti in generale hanno deciso di concetrarsi maggiormente sul loro percorso e sulla crescita personale, lasciando indietro comportamenti per così dire sovversivi.

Anche Wax, quindi, ha attualmente ha cambiato il suo atteggiamento e ha provato a tenere a bada il suo carattere spigoloso e ribelle. Una trasformazione che non è passata inosservata anche a Maria De Filippi che si è complimentata per la maturità forse finalmente raggiunta. Tuttavia, Wax fa discutere anche per un tratto fisico molto particolare, una cicatrice sotto l’occhio sinistro. Come se l’è procurata?

In molti si chiedono l’origine della cicatrice sotto all’occhio sinistro dell’alunno della scuola di Amici di Maria De Filippi, Wax. Che sia dovuto ad una bravata giovanile del ragazzo? Il suo carattere ribelle ha a che fare con questo segno fisico abbastanza visibile?

La cicatrice del mistero

In verità, le cause della cicatrice di Wax rimangono tutt’ora nascoste seppur sia passato un po’ di tempo da quando abbiamo imparato a conoscere Wax. Tuttavia, Wax tende a nascondere la cicatrice col trucco anche se questa è così profonda che talvolta il rosso che la caratterizza riemerge dal make-up.

Riguardo alla sua vita privata, sappiamo che Wax il cui nome d’arte deriva da Waxiello datogli da un amico parecchio tempo fa e appellativo con il quale anche sua mamma lo chiama spesso, vive a Milano con la sua famiglia ed il suo fidato cane Black.

Legatissimo al fratello proprio con lui condivide la grande passione per il canto, un amore che lo ha condotto fino a diventare uno degli alunni più apprezzati ad Amici.