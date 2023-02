Elisabetta Gregoraci ha un patrimonio esagerato | Quanto è di Briatore?

Elisabetta Gregoraci ha un patrimonio che non deriva solo dagli alimenti che le passa Flavio Briatore, Ecco cosa sappiamo.

Elisabetta Gregoraci ha alle spalle una carriera di modella che l’ha portata a vincere la fascia di Miss Calabria e poi approdare a Miss Italia dove vinse il titolo di Miss Sorriso.

Da quel momento iniziò la sua carriera televisiva come showgirl e la partecipazione a diversi programmi televisivi come Ciao Darwin, Stasera tutto è possibile e Made in sud, quest’ultimo lo ha anche condotto dal 2012 al 2017.

Elisabetta nel corso degli anni ha dimostrato una certa dedizione per questo lavoro ed è riuscita a costruire una carriera nel mondo dello spettacolo. Per un certo periodo poi non l’abbiamo più vista in televisione finché non ha preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Nella sua vita privata, come è stato raccontato più volte ha avuto una relazione con Flavio Briatore, che ha sposato nel 2008 e dal quale ha avuto nel 2010 il figlio Nathan Falco. La storia che sembrava dover durare tutta la vita si è conclusa nel 2017 con una separazione consensuale.

Elisabetta e il nuovo amore

Oggi Elisabetta ha un nuovo amore e si vocifera che sia di nuovo in procinto di sposarsi, lui si chiama Giulio Fratini e i due hanno passato un romantico capodanno insieme a Dubai. Ma anche se la show girl è andata avanti nella sua vita privata, la sua immagine sarà inevitabilmente associata a Flavio Briatore, con il quale ha costruito una famiglia.

Vi abbiamo già parlato del patrimonio di lui, ma a quanto ammonta quello di lei? Dipende solo dagli alimenti dell’ex marito?

Elisabetta Gregoraci: il patrimonio fra Tv e proprietà

Di certo quella di Elisabetta Gregoraci è una vita agiata e ciò non solo per il matrimonio con Briatore, ma anche per la carriera televisiva che le ha sempre fruttato degli ottimi guadagni.

La relazione con Briatore ha ovviamente avuto dei risvolti, l’imprenditore infatti le dà un assegno di mantenimento pari a circa ottomila euro mensili e inoltre lei vive con il figlio Nathan Falco a Montecarlo in un appartamento mantenuto dallo stesso Briatore.

Ma non è finita qui perché Elisabetta ha avuto anche alcune quote di certi locali dell’ex marito tra i quali il Billionaire e il Twiga. Tuttavia a prescindere da Flavio Briatore, Elisabetta è una donna indipendente. Pensate che con la sua partecipazione al GF vip 5 guadagnava ventimila euro a settimana.

Si sa che lavorare in televisione ha i suoi vantaggi e il mondo imprenditoriale invece è pieno di insidie, se per un qualsiasi motivo venissero meno le certezze economiche derivanti dai locali di Flavio Briatore o l’appartamento a Montecarlo, la televisione costituisce per lei un buon sostegno e le dà anche indipendenza.