Gli “aiutanti” speciali di Carlo sono stati scoperti: da non credere | Nessuno lo sapeva

Carlo, oltre ai suoi collaboratori, può vantare due “aiutanti” davvero speciali. Ecco svelato chi sono, nessuno ci poteva credere.

Accompagnano il re e la sua consorte ormai da tanti anni e Carlo non riesce più a separarsene. Si tratta di un lato del regnante che in pochi conoscevano e che, siamo sicuri, riuscirà a strapparvi un sorriso.

Dopo la morte della regina Elisabetta, suo figlio Carlo si è trovato a dover affrontare una sfida non da poco: prendere le redini del regno e occuparsi di tutto ciò che aveva lasciato in sospeso sua madre. Tanto amata dal popolo e dal mondo intero, Elisabetta ha lasciato un vuoto molto difficile da colmare.

Ci troviamo anche in un periodo molto difficile per la monarchia, che deve fare i conti con Harry e il suo libro, che ha creato tanto scandalo. Intorno alla famiglia circolano tante voci e indiscrezioni, ma i reali hanno deciso di seguire le regole e non rispondere al gossip. Purtroppo la spaccatura tra le due parti della famiglia è ormai insanabile, e il popolo è preoccupato per le sorti del regno.

Gli amici di re Carlo

Carlo deve anche vedersela con la risposta piuttosto tiepida da parte dei sudditi alla sua incoronazione. Quella ufficiale avverrà a maggio, ma sin dalla sua salita al trono l’erede di Elisabetta non ha ottenuto l’affetto sperato, quello che il popolo nutriva da sempre per la compianta regina.

Per fortuna Carlo ha degli aiutanti molto speciali al suo fianco, oltre ovviamente al supporto sempre presente di sua moglie Camilla. Un amore che dura da tantissimi anni e ormai non si spegnerà più.

Come sua madre, re Carlo è un amante degli animali e dei loro diritti, oltre a battersi ogni giorno per un modo più ecosostenibile. La sua bontà d’animo, in pochi lo sanno, lo ha portato ad adottare due cagnolini sfortunati ormai più di 10 anni fa, che ora vivono tra i lussi del palazzo reale.

Vivono nell’agio più totale

Camilla e Carlo sono stati subito conquistati dalla storia di questi due cani abbandonati e hanno deciso di adottarli immediatamente. La vita dei due animali è stata completamente rivoltata: oggi vivono nell’agio più totale.

I due cagnolini si chiamano Bluebell e Beth, e hanno rispettivamente 10 e 11 anni. Di recente Carlo ha deciso di condividere alcune loro foto per presentarli al suo popolo e a tutto il mondo. Impossibile resistere di fronte alla tenerezza delle immagini, soprattutto se pensiamo che questi cani erano stati abbandonati e sarebbero rimasti tutta la vita in canile.

Carlo così ha dato prova di un lato di sé che non tutti conoscevano, dimostrando che anche lui ha un cuore e si batte per i diritti degli animali.