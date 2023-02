È la fine per il Festival di Sanremo, potrebbe non tornare | Rai in panico

Una delle notizie più discusse tra canzoni, meme e polemiche, è stata quella che vedrebbe la Rai messa da parte per il prossimo Festival.

Sembra sia arrivata in questi giorni un’offerta da un gruppo lontano dalla Rai che si sarebbe proposto per l’organizzazione del Festival, ma di chi si tratta? Si è appena conclusa la settimana più chiacchierata della televisione italiana, quella del Festival di Sanremo, anche quest’anno contenitore di musica, gossip, polemiche e molto altro.

La vittoria è andata a Marco Mengoni con la canzone Due vite. Una delle cose evidenziate relativamente a questa finale, come ha fatto notare lo stesso Mengoni, è che nella cinquina finale non c’erano donne. Per un soffio, con il suo sesto posto non ci è arrivata Giorgia con la sua Parole dette male.

Come sappiamo bene però gli argomenti sul tavolo non riguardano solo le canzoni a tenere banco sono anche le polemiche, i presunti litigi dietro le quinte e gli “scandali” di vario genere. Per esempio in queste ore uno dei temi più argomentati è il protagonismo eccessivo di Fedez che con la sua canzone dal palco esterno di Costa Smeralda e il bacio con lingua avuto da Rosa Chemical avrebbe fatto passare in secondo piano Chiara Ferragni.

In questo mare di gossip e polemiche una notizia in particolare preoccupa i vertici Rai, la possibilità che l’anno prossimo il Festival non sarà organizzato dalla rete ammiraglia, ma da un altro gruppo che in questi giorni si sarebbe fatto avanti. Ma di chi si tratta?

Il Festival potrebbe non essere più lo stesso

Su Rai 1 sono già avvenute delle cose che hanno fatto storcere il naso ai dirigenti, in particolare la prima puntata ha visto Amadeus commettere un errore nei confronti dei vertici, i quali non erano stati informati della presenza del Presidente Mattarella al Festival. Pertanto già internamente ci sono state delle incomprensioni, ma adesso la notizia più forte arriva dall’esterno e pare riguardare l’offerta economica di un gruppo intenzionato a organizzare il festival.

L’offerta per organizzare il Festival viene da un gruppo non meglio identificato, che si tratti di Mediaset? Questa ipotesi l’aveva già fatta Fiorello commentando questa notizia in una puntata di Viva Rai 2 – Viva Sanremo, durante la quale ha ironicamente immaginato la kermesse sanremese su Canale 5.

Adesso a chi toccherà?

Ma il nome della rete concorrente non è stato fatto ufficialmente per cui potrebbe trattarsi di un altro gruppo ancora. Tuttavia l’ipotesi sembra essere concreta su più fronti e malgrado gli ascolti per Rai 1 in questa settimana siano stati altissimi il rischio che il prossimo anno il Festival si faccia altrove sembra diventare concreto.

A rendere più vera la notizia sarebbe stato l’Assessore al turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi, il quale ha confermato di aver ricevuto un’offerta alternativa che, appunto, non viene dalla Rai. Lo stesso Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri ha riportato la notizia a Repubblica con queste parole:

“Nella serata di ieri mi è arrivata in comune una comunicazione di un gruppo di soggetti”.

Tale gruppo sarebbe composto da alcune case discografiche, da imprenditori e società di comunicazione che avrebbero intenzione di gestire e organizzare la prossima edizione del Festival che, ricordiamo, sarà ancora una volta condotto da Amadeus.

Di sicuro se questo cambio di gestione dovesse avvenire non sarà in poco tempo dato che certe decisioni non possono essere prese velocemente. Per questo una risposta definitiva non ci sarà nell’immediato e dovremo aspettare ancora un po’ prima di avere maggiori delucidazioni in merito.