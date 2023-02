Divorzio Totti-Blasi: siamo alla resa dei conti… in banca! Adesso esce la verità

Una nuova battaglia è in corso tra Francesco Totti e Ilary Blasi riguardo al mantenimento. Scopriamo di quali cifre stiamo parlando.

Sono passati alcuni mesi da quando la notizia della separazione tra la conduttrice della Mediaset Ilary Blasi e l’ex calciatore della Roma Francesco Totti è stata ufficializzata. Notizia che ha scioccato i loro fan ma che non ha colto di sorpresa i media, perché già giravano delle voci su un presunto inizio di relazione tra Totti e una donna misteriosa che poi si è rivelata essere Noemi Bocchi, l’attuale compagna del Pupone.

La Blasi e Totti erano una coppia indissolubile, che hanno fatto credere al pubblico italiano che il loro amore sarebbe durato per sempre. Tuttavia, la coppia è scoppiata dopo ben 17 anni di matrimonio e tre figli: Cristian (17 anni), Chanel (15 anni) e Isabel (6 anni).

La coppia si è conosciuta nei primi anni 2000 e, secondo alcuni, sarebbe stato amore a prima vista, un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono sposati il 19 giugno 2005 ma dopo quasi 20 anni di nozze, si sono separati bruscamente e definitivamente.

Dove vivono adesso i due

Ilary vive ancora nella casa dove ha trascorso gli ultimi anni, mentre Francesco ha deciso di trasferirsi in un nuovo appartamento con la sua nuova innamorata Noemi. Sembrava che le acque stessero per iniziare a calmarsi, ma, invece, un nuovo scontro è iniziato.

In questo periodo, i rispettivi legali di Totti e della Blasi stanno tirando le fila dell’accordo sul divorzio, che ha visto molte battaglie, da quella assurda dei Rolex fino ad una molto più importante e seria, ovvero quella per l’affidamento dei figli.

Adesso si devono fare i conti con il loro enorme patrimonio, una cifra intorno a centinaia di migliaia di euro, e come dividerlo. Inoltre, si potrebbe parlare anche di un assegno di mantenimento per gli animali, due gatti Canadian Sphynx, di nome Donna Paola e Alfio.

Le cifre da paura

Il web è tartassato da queste ultime novità del divorzio Totti-Blasi e, che siano vere o false, girano già alcune voci su cifre più o meno precise. Sembrerebbe che Ilary avrebbe chiesto 20 mila euro per il suo mantenimento ed altri 17 mila per quello dei loro figli.

Come risposta, Totti avrebbe negato qualsiasi suo contributo all’ex moglie e solamente 7 mila euro per la prole. Questo sarebbe stato smentito dai legali di Ilary Blasi, accusando Francesco Totti di far credere alle persone cose non vere riguardo la loro cliente.

Dunque, ancora nessuno dei due sembra deciso a seppellire l’ascia di guerra e saremo testimoni di altre battaglie tra questi due fuoriclasse dello spettacolo.