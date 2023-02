Amadeus senza parole: lo ha rifatto di nuovo | Nuova “vittima” a Sanremo

Sanremo miete una nuova “vittima” e Amadeus rimane senza parole: ormai la kermesse non può concludersi senza che non ci sia uno scandalo almeno per ogni serata. Il pubblico è rimasto a bocca aperta e sul web è esploso il delirio: ecco cosa è accaduto sul palco dell’Ariston.

Nel bene o nel male, tutti parlano di Sanremo. Non solo perché è una trasmissione storica che negli ultimi anni è tornata “di moda” anche tra i giovani, ma soprattutto perché sembra che da quando Amadeus sia al timone del programma, ne succedano di ogni. Il povero conduttore deve vedersela con un nuovo problema in ogni serata, cercando di non far precipitare la situazione.

Dopo i vestiti fuori dalle righe di Chiara Ferragni, il suo monologo, Blanco che distrugge le rose sul palco, ora un altro artista sta riempiendo le pagine del gossip e infiammando i social per il suo gesto eccentrico che, visto come stanno andando le cose, forse diventerà una tradizione.

Nuova vittima a Sanremo

I cantanti ormai hanno capito che, sempre entro certi limiti, possono comportarsi un po’ come vogliono. Ogni artista che sale sul palco vuole essere ricordato e lasciare un segno, che sia la canzone o un gesto eccentrico di cui le persone parleranno per giorni.

Anche quest’anno i cantanti si sono impegnati nel riuscire a diventare i protagonisti delle serate e uno di loro ha deciso di ripetere un gesto che aveva compiuto già nel 2020, scatenando l’ilarità del pubblico in studio e a casa.

Lo avrete già capito: parliamo di Piero Pelù che ormai sembra aver instaurato la tradizione del “furto della borsetta”. A pagarne le conseguenza un’ignara signora della prima fila, che si è vista sottrarre la sua borsa dalle mani del cantante mentre si esibiva.

Soddisfatto del suo furto, Pelù ha mostrato il bottino davanti alle telecamere, facendo roteare la borsa davanti a tutta Italia. Amadeus è rimasto senza parole vedendo ripetersi una scena che sperava non ricapitasse una seconda volta.

Si tratta ovviamente di un furto goliardico: la borsetta è tornata tra le mani della legittima proprietaria subito dopo l’esibizione. La signora derubata l’ha presa sul ridere, e lo stesso ha fatto Amadeus di fronte al gesto di Piero Pelù.

Il cantautore fiorentino ha voluto regalare un momento simpatico al pubblico, ben conscio che sarebbe diventato il paladino del web e che tutti avrebbero parlato di lui. Ormai il suo trofeo non è la vittoria di Sanremo, ma le borsette delle prime file: chissà che nelle prossime serate non lo rifaccia di nuovo, oppure metterà i suoi occhi su qualcos’altro?