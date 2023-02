Silvia Toffanin prima e dopo la chirurgia | Saltano fuori le foto “È irriconoscibile”

Silvia Toffanin è indubbiamente una bellissima donna, ma avete mai visto com’era prima della chirurgia estetica? Saltano fuori le foto del passato in cui, secondo molte persone, era irriconoscibile.

L’amore con Pier Silvio Berlusconi

Fidanzata con Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate di Mediaset e con il suo programma Verissimo entra tutti i sabati e le domeniche nelle case degli italiani raccontando le storie dei grandi della nostra televisione.

Nonostante lei e l’amministratore delegato di Mediaset non siano sposati, sono legati da una grande passione e sentimento, che negli anni è andato a crescere. Infatti, è di pochi giorni fa la notizia della loro nuova casa. I due hanno comprato la splendida Villa San Sebastiano sul Monte di Portofino.

Una casa da sogno che finalmente è diventata di loro proprietà: i fan sperano che un giorno sarà la location delle loro nozze, ma i due – per ora – non parlano di matrimonio. Stanno bene così e non hanno bisogno di etichettare il proprio rapporto.

Difatti la conduttrice stessa ha affermato in merito: “Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata. Forse il matrimonio mi spaventa perché non vorrei mai che la persona che mi sta al fianco ogni giorno fosse lì solo perché deve, ma non lo vuole. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui”.

Le foto da giovane: ecco com’era prima della chirurgia

Tornando a parlare di Silvia, la sua carriera è iniziata in qualità di letterina al fianco di Ilary Blasi, la sua migliore amica. Negli anni si è fatta spazio nel mondo della televisione e con la sua bellezza ha conquistato il grande pubblico.

A differenziarla dalle altre conduttrici, però, è l’enorme dolcezza. Durante le sue interviste a Verissimo è in grado di far sentire a casa i propri ospiti che, rilassati, si raccontano a 360 gradi, riavvolgendo il nastro della loro vita.

Negli ultimi giorni si parla parecchio di lei per delle foto del suo passato che sono tornate sotto l’occhio attento dei media e del web. Sui principali social network le persone commentano che è irriconoscibile.

In realtà, è solo cresciuta. Certo, c’è da ammettere che anche Silvia nel corso di questi anni si è sottoposta a piccoli interventi di chirurgia plastica, ma nulla di invadente. Ecco com’era diversi anni fa.

Dalla foto si può notare subito che i suoi lineamenti sono rimasti invariati e la sua bellezza si è conservata. Silvia Toffanin era semplice e stupenda anche prima della chirurgia: il suo dolce sorriso è rimasto lo stesso ed è sempre stata in gran forma.