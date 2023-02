“Ricoverata d’urgenza”, Michelle Hunziker interviene: è un disastro | Fatto gravissimo

Nelle ultime settimane è scoppiato un vero e proprio caso mediatico attorno a una vicenda che ha coinvolto Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti. Le due sono intervenute dopo che i giornali hanno riportato una notizia sensazionalistica e sono andate su tutte le furie.

Michelle Hunziker esplode di rabbia e sua figlia Aurora la segue a ruota: è quel che è accaduto poco tempo fa e che ha coinvolto le due donne. Un fatto molto grave che madre e figlia hanno voluto chiarire di fronte al web, condannando tutti coloro che avevano detto il falso nei loro riguardi.

È stata in particolare Aurora Ramazzotti a essere coinvolta in prima persona: tramite la sua pagina Instagram ha portato la questione all’attenzione di tutti e ha chiarito che cosa stesse succedendo. I suoi fan hanno capito la situazione e l’hanno subito rassicurata.

Michelle Hunziker attacca i giornali

Quel che è accaduto riguarda Aurora in prima persona, ma anche sua madre Michelle Hunziker. Di fronte alle bugie dette su sua figlia, la showgirl si è arrabbiata molto e ha attaccato i giornali che, di punto in bianco, avevano cominciato a riportare delle notizie sconvolgenti proprio sull’influencer.

Notizie che poi si sono trasformate in un caso mediatico e si sono diffuse nel web a macchia d’olio. Nessuno parlava d’altro: tutti erano concentrati su ciò che era accaduto ad Aurora, vero o presunto che fosse. L’influencer allora ha deciso di mettere un punto a questa storia.

È accaduto infatti che diverse testate avessero riportato titoli come “Aurora Ramazzotti ricoverata d’urgenza e attaccata a tubi e flebo: la notizia che nessuno voleva leggere”. I fan, com’è ovvio che fosse, si sono subito preoccupati e hanno inondato di messaggi l’influencer.

La verità è che ciò a cui si riferivano i giornali era un vecchio episodio risalente a tanti anni fa, quando Aurora era adolescente: la figlia di Michelle ed Eros aveva bevuto molto durante una festa e per questo motivo era stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Si era trattato di un episodio molto triste, accaduto durante un periodo difficile per la ragazza.

Michelle si è arrabbiata tantissimo quando ha appreso questa cosa, visto che in passato ne aveva già parlato e chiarito la situazione. Anche Aurora si è infastidita, e ha deciso di pubblicare un video su Instagram dove parlava proprio di quel che era accaduto, spiegando ai suoi fan che non le era successo nulla.

L’influencer se l’è presa coi giornali che avevano calcato la mano su un avvenimento del passato, spacciandolo per qualcosa accaduto da poco ed estremamente grave.