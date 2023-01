“Mi sto ca**ndo di sotto”: Aurora Ramazzotti col fiato sospeso | Sono ore di affanno e allarme

Sul suo profilo social di Instagram, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dedica qualche minuto della sua vita a rispondere ai suoi followers. Senza peli sulla lingua.

Aurora Ramazzotti è la figlia della bellissima e simpaticissima conduttrice tv Michelle Hunziker e dell’affascinante e talentuoso cantante Eros Ramazzotti. Questo momento della sua vita è molto importante perché Aurora è quasi al termine della sua gravidanza e presto diventerà mamma a tutti gli effetti, rendendo così papà il suo compagno Goffredo Cerza.

A questo punto, si è presa due minuti per “giocare” con i suoi followers di Instagram, permettendo loro di farle alcune domande. Si toccano gli argomenti più disparati: dalla dimostrazione di affetto e supporto, fino a una persona che le chiede quanto pesa.

Una sua fan le ha scritto: “Ogni volta che leggo qualche cattiveria gratuita vorrei solo abbracciarti” e la Ramazzotti le ha risposto in modo molto maturo, scrivendo: “Basta dargli importanza. Il mio più grande buon proposito per quest’anno sarà non dedicare più neanche un millimetro del mio spazio a queste cose.

Sarà dura ma andare avanti a testa alta con il cuore colmo di consapevolezza è l’unica arma vincente, questo lo so per certo. Solo tu puoi sapere chi sei davvero e cosa puoi portare a questo mondo gli altri o lo capiscono o non lo capiscono. In entrambi i casi va bene così.”

Poi, a chi le domanda se ha paura del parto, Aurora risponde, senza troppi giri di parole o peli sulla lingua, esattamente così: “Mi ca*o sotto.” D’altronde, Aurora dovrà affrontare uno dei suoi momenti più importanti di tutta la vita ed è normale avere timore dell’avvenire, sia del giorno del parto, per tutte le sue dinamiche, che per i giorni futuri, per crescere una creatura e proteggerla ad ogni costo.

Proseguendo con le numerose domande dei suoi fan, l’influencer decide di rispondere a chi le ha chiesto se si sentisse veramente pronta ad avere un figlio adesso. Aurora riflette sulla risposta da dare, svelando alcuni dettagli del momento in cui ha scoperto di essere incinta:

“Non credo ci sia un momento giusto o sbagliato per fare una cosa così, forse un momento ‘migliore’ ma comunque ogni fase della vita trovo porti con sé difficoltà diverse che potrebbero ostacolare una decisione così importante. È talmente grande da necessitare a mio avviso un po’ incoscienza;

non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro, preferisco accoglierlo così come viene. E ho avuto la fortuna di trovare una persona che la vede come me.”

Per chi le domanda quanto pesa ora, insinuando che è ingrassata, Aurora Ramazzotti risponde senza mezzi termini, scrivendo: “Non sono ca**i tuoi.”, aggiungendo, poi, che non osa toccare la bilancia da prima di Natale.