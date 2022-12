Aurora Ramazzotti, arriva l’annuncio: l’anello al dito non mente, matrimonio in arrivo

Ecco l’annuncio che tutti aspettavano: Aurora Ramazzotti sta per sposarsi! Quel dettaglio nella foto non è passato inosservato e ormai i fan sono sicuri che presto lei e il ragazzo annunceranno il lieto evento sui social.

Il 2022 è stato un anno pieno di sorprese per Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros Ramazzotti e della showgirl Michelle Hunziker. Circondata dall’amore di mamma e papà e del suo fidanzato Goffredo Cerza, la ragazza prima ha annunciato di essere incinta e ora si prepara a sposarsi.

Ormai Aurora è un’influencer, è seguitissima sui suoi profili social e ormai a nessuno sfuggono i particolari e gli indizi che si nascondono nelle foto che condivide. Proprio in una di queste è apparso un “regalo” che sembra proprio da parte di Goffredo. I due si preparano ad accogliere il loro primo bambino e sono entusiasti di scoprire come sarà la vita da genitori; per questo i fan sono sempre più convinti che in questi giorni ci sia stata una proposta importante da parte del ragazzo.

Aurora Ramazzotti, tutto pronto per il matrimonio?

La figlia di Eros e Michelle è da sempre molto attiva sui social e, oltre a usarli per parlare di temi importanti, li sfrutta anche per condividere la sua vita privata coi follower e sentirsi più vicina a loro. A Natale la ragazza non ha mancato di postare video e foto su Instagram per immortalare le feste coi parenti.

“Il primo Natale in cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho già abbandonati da mo’ ” ha scritto su Instagram. “E anche il primo Natale in cui ho provato 9 panettoni. Tutto nella norma. Auguri regà” ha concluso.

Tra le foto condivise da Aurora ce ne sono state diverse in compagnia di Goffredo, proprio durante il cenone e il pranzo di Natale. Alla vigilia i due sono rimasti a Roma dai genitori del ragazzo, poi il giorno dopo se ne sono andati a Milano per festeggiare il Natale con Michelle e alcuni amici di famiglia.

In una di queste foto salta all’occhio un dettaglio molto importante: sull’anulare della mano sinistra della ragazza c’è un bellissimo anello con un diamante, degno di una promessa di matrimonio. La coppia non ha rivelato nulla, ma i fan si sono subito accorti del particolare e sono esplosi di gioia.

Aurora Ramazzotti lo ha mostrato apposta per rivelarlo ai fan senza troppe cerimonie o si è dimenticata di nasconderlo? In ogni caso, pare proprio che ci sia stata una proposta ufficiale. Non resta che aspettare l’annuncio da parte dei due.