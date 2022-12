Che fine ha fatto Francesco Saverio Nozzolino? Ecco come si è ridotto Bucatino. Foto impressionanti

Tutti ricorderanno Francesco Saverio Nozzolino, in arte Bucatino, ospite fisso di Avanti un altro. Ecco come è diventato oggi a distanza di anni e dopo aver promesso di mettersi a dieta.

A renderlo famoso è stato Paolo Bonolis, che appena l’ha incontrato ha visto in lui un potenziale televisivo. Stiamo parlando di Francesco Saverio Nozzolino, soprannominato anche Bucatino. Oggi è cambiato moltissimo: ecco come è diventato.

La carriera televisiva di Francesco Saverio Nozzolino inizia in una puntata del programma Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis. In quell’occasione è stato ironicamente soprannominato Bucatino per la sua stazza.

Il conduttore riconosce subito in lui un potenziale, per questo lo porta con sé anche nel suo Avanti un altro! Dove diventa amatissimo da pubblico. In Avanti un altro, Nozzolino ricopre la parte di un personaggio del Minimondo e il suo nome diventa “XXXL”.

L’occasione offerta da Paolo si rivela vincente perché permette a Francesco di esprimere la sua personalità a 360 gradi, senza barriere: nel Minimondo poteva essere davvero se stesso.

Si presenta spesso con aderentissime e coloratissime tutine che fanno impazzire il pubblico, e crea alcuni brani pieni di doppi sensi e allusioni, come il noto “Mi piace la zucchina”. Grazie alla sua innata simpatia, con Avanti un altro la sua carriera prende il volo. Spesso è stato ospite di salotti televisivi importanti come quelli di Barbara D’Urso, una delle sue fan.

Nonostante siamo abituati a vederlo sempre allegro, anche Francesco Saverio ha sofferto molto nella sua vita e ha molte insicurezze. Lui stesso ha parlato di momenti drammatici, passando dalla non accettazione della sua omosessualità da parte del padre, fino al difficile rapporto con il suo corpo.

Francesco ha subito anche del bullismo mentre era a scuola, ma tutte queste esperienze l’hanno reso forte e gli hanno dato il coraggio di saper scherzare dei propri difetti.

In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, ha confessato di essere aumentato molto di peso a causa di un terribile lutto che lo ha colpito, la perdita della mamma.

Parlando di lei, ha raccontato: “Era cardiopatica e ha trascorso gran parte della sua vita passando da un ospedale all’altro. La sua salute è sempre stata cagionevole ed è peggiorata di anno in anno. Una domenica mattina di marzo del 2011 provò a telefonarmi. Non riuscirò mai a perdonarmi di non aver risposto a quella chiamata. Dopo mezz’ora arrivò la telefonata dell’ospedale che annunciava la sua morte“.

Dopo la drammatica perdita il dolore era talmente forte che per esorcizzarlo Francesco si è lasciato andare al cibo: “Solo mangiando riuscivo ad affrontare il mio dolore. Ero già cicciottello, ma giorno dopo giorno mi sono trovato a pesare quasi due quintali”, racconta.

Oggi Nozzolino vive a Sarno, paese della provincia di Salerno, e conduce una vita normale, anche se ogni tanto si dedica qualche spazio televisivo. Proprio durante una puntata di Pomeriggio 5 ha confessato a Barbara D’Urso di volersi prendere cura di sé mettendosi a dieta. Nonostante questo, per ora, dalle foto appare lo stesso di sempre.