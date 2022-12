Iva Zanicchi infuriata contro la Lucarelli: “Portata via di peso…” urla contro lo schermo

Ballando con le stelle è giunto al suo capitolo finale e dopo un’edizione davvero strabiliante è tempo di tirare le fila del programma. Durante questi mesi ci sono state moltissime polemiche, una in particolare continua ancora a tenere banco. Vediamo nello specifico.

Ballando Con le Stelle è arrivato alla fine ma dietro di sé ha lasciato una lunghissima scia di polemiche. Tra le migliori coppie in gara, quelle arrivate in finale, ci sono: Gabriel Garko, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Rosanna Banfi, Iva Zanicchi e Alessandro Egger. Anche Luisella Costamagna è stata ripescata per la fase finale anche qui non senza critiche e accuse da parte dei giurati.

Una delle polemiche più importanti di Ballando Con le Stelle è stata quella che ha visto coinvolte Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Agli inizi dello show, infatti, Iva Zanicchi ha appellato in maniera dispregiativa la Lucarelli credendo di non essere ripresa ed invece il suo “T***a” è stato visto e sentito da tutto il pubblico in studio e a casa.

Per appianare il clamore mediatico Milly Carlucci ha deciso di spezzare una lancia in favore di Iva con queste parole: “Iva è una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo” E ancora: “Sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e al tempo stesso molto razionale. Conosce bene il pubblico, ci sta che ricorra a termini non da salotto, perché la gente nella vita non parla come nei salotti”.

Il retroscena di Ballando con Le Stelle svelato

In una delle ultime puntate dello spin-off di Ballando con le stelle chiamato Ballando segreto, Samuel Peron compagno di ballo di Iva Zanicchi ha rivelato a Milly Carlucci: “Tu immagina che quando Selvaggia Lucarelli ha ripreso il fatto suo, lei è partita… Era in pole position contro lo schermo e urlava ‘perché tu…” A questo punto la Zanicchi ha aggiunto: “Parlavo con lei (Selvaggia Lucarelli) attraverso lo schermo e gli altri mi hanno presa e portata via”.

Insomma, tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli non scorre buon sangue e questo episodio che raccontato a posteriori ha scatenato ilarità ne è un valido esempio. Al programma Oggi è un altro giorno, invece, Peron si è scontrato con la Lucarelli a proposito della sua delusione per l’eliminazione del fidanzato Lorenzo Bigiarelli a suo dire ingiusta ed influenzata dalla sua presenza.

Ecco cosa ha dichiarato: “Però sta di fatto che non è stata la giuria a buttarlo fuori, è stato il giudizio popolare. La giuria gli ha sempre dato voti altissimi. […] Selvaggia sono sette anni che fa Ballando con le Stelle, sa benissimo che questa dinamica innesca un meccanismo che può arrivare negativamente o positivamente a casa. Anche se tu balli benissimo ma non piaci a casa non vai avanti”.

La Lucarelli ha replicato a queste parole tramite un videomessaggio. Chissà se la giurata dopo tutte queste problematiche rimarrà ancora nel programma.