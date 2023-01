Re Carlo III sotto shock: “E’ morto” | Se n’è andato poco dopo la proclamazione

Il Regno del nuovo sovrano è costellato da dolori e lutti difficili da superare, a cominciare da quello della made Elisabetta, per finire l’anno appena passato con un altro dolore: la morte di una persona molto cara a Re Carlo III.

Sebbene il regno di Re Carlo III sia nato da pochi mesi, ha dovuto già affrontare diverse battaglie e subire altrettante ferite. Da quando è deceduta l’amata madre, la Regina Elisabetta II, il nuovo sovrano si è visto costretto a fare i conti con diversi affari, interni ed esterni alla Famiglia Reale. Il 2022 si è concluso nei peggiori dei modi: apprendendo la notizia della morte di una persona molto cara a Re Carlo III.

Il 2022 è stato un anno difficile per Carlo, soprattutto dalla dipartita della compianta mamma, fino alle continue lotte intestine tra i suoi figli William e Harry, che sembrano non avere nessuna intenzione di chiarirsi.

Anzi, con l’uscita della docu-serie su Netflix di Harry e Meghan, la coppia ha firmato la loro espulsione definitiva dalla Royal Family e ha rinunciato a un possibile accordo di pace tra le famiglie. I sudditi inglesi e Re Carlo in primis stanno aspettando anche l’uscita del libro di Harry, che, quasi sicuramente, chiuderà definitivamente i loro rapporti.

Re Carlo non è più il padre affettuoso di un tempo e sembra aver perso quel calore che lo distingueva quando era ancora in vita la Regina Elisabetta II. Infatti, lo scorso Natale si è visto come il Re, durante il consueto augurio agli inglesi, fosse freddo, distaccato e non avesse sulla scrivania le immancabili foto di famiglia. Inoltre, durante il discorso, non si sono fatti i nomi né di Harry, né della moglie Meghan.

Altro lutto a Buckingham Palace: Re Carlo sotto shock

Oltre al dolore per la perdita dell’adorata mamma e gli attriti che deve subire tra i suoi figli, Re Carlo III lascia il 2022 con un’altra terribile notizia: la perdita di una persona molto vicina a lui e alla sua famiglia.

Max Markgraf von Baden è scomparso lo scorso 29 dicembre all’età di 89 anni. Questi era il cugino di Re Carlo III, figlio di Theodora di Gracia e Danimarca, sorella del Principe Filippo.

Max è nato nel 1933 ed aveva frequentato il college scozzese Gordonstoun come lo zio Filippo e il cugino Carlo. Nel 1966 si è sposato con Valeria d’Austria e la coppia ha avuto quattro figli. Max Markgraf è stato un uomo molto attivo nella politica e nel sociale e ha dato vita a molte organizzazioni umanitarie per i rifugiati di guerra.

La notizia della sua morte ha voluto sottolineare un aspetto di von Baden, scrivendo: “Era libero dalla presunzione e coltivava buoni contatti con la gente della sua terra. Ha sempre avuto un orecchio aperto per le persone bisognose, per le persone che gli chiedevano aiuto.” Stando alle fonti reali, ci saranno due funzioni funebri: una per gli amici e l’altra per i familiari e i politici.

Il 2022 è stato un anno molto duro per Re Carlo III e il 2023 sarà sicuramente molto impegnativo, soprattutto per l’incoronazione ufficiale del 6 maggio.