Federica Pellegrini | Finalmente la lieta notizia dopo soli 4 mesi dal matrimonio: fan in estasi

Federica Pellegrini ha sposato Matteo Giunta lo scorso 27 agosto coronando il suo sogno di sposare l’amore della sua vita. Ma adesso per loro c’è una lieta notizia a pochi mesi dal Sì. Ecco di cosa si tratta.

Federica Pellegrini è una delle atlete più amate dagli italiani, un vero orgoglio nazionale per essere tra le nuotatrici più forti del nuoto italiano.

Abbiamo spesso sentito parlare di Federica Pelligrini e del suo lavoro, ma in particolare i portali di gossip si sono occupati molto della sua vita privata, come tutti sanno una delle sue storie più importanti è stata quella con il nuotatore Filippo Magnini. Dopo Magnini c’è stato Luca Marin. Un amore nato spontaneamente accompagnato dai flutti in piscina durante gli allenamenti e questa spontaneità è stata trasparente, limpida e onesta.

Ma ora Federica Pellegrini è felicemente sposata, dallo scorso fine agosto, con Matteo Giunta che è stato l’allenatore della campionessa olimpica. Sono passati appena quattro mesi dal matrimonio ma la coppia è già pronta a fare un lieto annuncio.

Federica Pellegrini ha vinto diciannove medaglie mondiali e due olimpiche anche se ormai la sua carriera di nuotatrice è giunta al termine, si dedicherà in ogni caso allo sport ma nel frattempo si continua a parlare della sua vita privata, sempre al centro del gossip e ancora una volta si parla di lei per il lieto annuncio che la sportiva ha fatto con suo marito Matteo Giunta. Ma di cosa si tratta?

Federica Pellegrini al settimo cielo per la notizia

Come abbiamo detto lo scorso 27 agosto Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati e il matrimonio è arrivato in concomitanza con la fine della sua carriera sportiva annunciata pubblicamente dalla stessa Federica Pellegrini che vuole dedicarsi maggiormente alla sua vita privata.

Il matrimonio si è svolto davanti ad amici e parenti ed era presente anche Iginio Massari il grande maestro di pasticceria che ha curato il banchetto dei dessert e la torta nuziale. Le foto del grande giorno sono state pubblicate dalla coppia sui rispettivi canali social ma dopo i due si sono dedicati alla propria vita privata, ma proprio in questi giorni sono tornati attivi per dare una felice notizia ai followers che li seguono da tempo e che sono fan della coppia.

Dopo che entrambi, sia Federica Pellegrini che Matteo Giunta avevano preso la pausa dai social, la coppia è stata concentrata sulle riprese di Pechino Express che per loro è stato come una sorta di viaggio di nozze. La coppia era in Turchia. Dopo questa esperienza i due si sono mostrati in uno scatto insieme e hanno scritto: “Finalmente la nostra luna di miele”.

La coppia nella fotografia si vede davanti a un mare cristallino e paradisiaco, ed è proprio questo il vero viaggio di nozze della coppia che si trova alle Maldive al momento a godersi un po’ di meritata pausa dal lavoro. Federica sfoggia un costume rosso e occhiali da sole e insieme sono entrambi molto rilassati e felici di viversi questo momento di relax. Così la coppia ha optato per una zona caraibica lontano dal freddo e dall’inverno italiano.