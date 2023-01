“Mi ha ca**to addosso!”: Michelle Hunziker non può crederci | In diretta, davanti ai suoi occhi

Michelle Hunziker non ha peli sulla lingua: di recente ha pubblicato un video dove racconta un episodio davvero rivoltante senza risparmiarsi in dettagli. L’assurda storia ha fatto il giro del web e ora non si parla d’altro.

Michelle Hunziker è sempre spontanea e sincera, e questo accade anche quando racconta aneddoti della sua vita privata. Di recente uno in particolare ha catturato l’attenzione del web, scatenando ilarità ma anche un po’ di disgusto per ciò che è successo. La showgirl lo ha raccontato in un video, mostrando l’accaduto.

In tanti hanno visto il video, anche perché la showgirl conta milioni di follower. Il suo successo non fa che aumentare: dopo l’esordio negli anni ’90, la sua carriera ha spiccato il volo e ora la conduttrice si gode i frutti del suo lavoro.

Michelle Hunziker, un dramma disgustoso

La showgirl è di certo abituata ad apparire sulle prime pagine dei giornali di gossip, spesso per i motivi più strampalati. Durante la sua carriera, comunque, ha ottenuto un enorme successo e tanto supporto dai telespettatori, anche se a volte non è stata immune a critiche e insulti da parte di chi non era d’accordo con lei.

Attivissima sui social, Michelle Hunziker condivide molto della sua vita su Instagram. A volte in maniera più ironica e a volte meno, la showgirl rende partecipi della sua vita i suoi follower (che sono arrivati a più di 5 milioni). Ora si appresta a diventare nonna per la prima volta, insieme ad Eros Ramazzotti: Aurora, la loro unica figlia, è incinta.

In uno dei video condivisi sui social, la showgirl ha mostrato un episodio davvero sconvolgente che l’ha colpita in prima persona. L’aneddoto riguarda anche Laura Barenghi, truccatrice e amica della conduttrice da più di 20 anni.

Ebbene, mentre la truccatrice stava andando dalla Hunziker, è stata letteralmente attaccata da un gabbiano. La showgirl ha ripreso tutto e nel video si sente la Barenghi urlare: “Sono stata attaccata da un gabbiano. Mi ha cagato addosso”. Una storia che ha dell’assurdo, eppure è accaduta davvero, e la showgirl ha deciso di mostrarlo a tutti i suoi follower.

Il video ovviamente ha fatto il giro del web e ha scatenato le risate degli utenti. Dopo i primi attimi di paura, la truccatrice l’ha presa sul ridere e così la showgirl ha deciso di mostrare a tutti l’accaduto.

Ora i fan della conduttrice si chiedono se davvero sua figlia Aurora è in procinto di sposarsi: le foto pubblicate sui social da parte della ragazza sembrano davvero indicare che ci sia stata una proposta. La Hunziker rivelerà qualcosa? Staremo a vedere.