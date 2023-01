Jasmine Carrisi, ma cosa dici?! | Denuncia dopo le sue parole: la comunità si vergogna

Jasmine Carrisi, secondogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, è molto attiva sui social e in particolare su TikTok, dove pubblica video ogni giorno. Proprio uno di questi sta facendo discutere gli utenti: la ragazza ha parlato dell’omosessualità e di cosa ne pensa.

Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Albano Carrisi, sta facendo parlare molto di sé ultimamente. La ragazza è bellissima e ha preso molto da sua madre: i tratti sono davvero somiglianti. Molto attiva sui social, è principalmente su Instagram e TikTok che parla della sua vita e di come si approccia al mondo.

La sua non deve essere stata una vita facile, sempre seguita dai paparazzi soprattutto al tempo del gossip incentrato sui suoi genitori. La relazione aveva fatto molto scalpore all’epoca, in particolare per la differenza di età tra i due, ma la coppia ha dimostrato di amarsi nonostante le difficoltà.

Oggi, oltre a Jasmine, Albano ha altri 6 figli, 2 avuti da Loredana e 5 dalla precedente moglie, Romina Power. Tra questi c’è anche Ylenia, scomparsa nel nulla quando era giovanissima: il mistero non è ancora stato risolto.

Jasmine Carrisi: scandalo su TikTok

Quando si è così famosi è inevitabile che ogni parola finisca analizzata dal web e poi riportata dal gossip. Jasmine Carrisi lo sa bene, visto che è seguitissima sui social e i suoi fan sono sempre curiosi di sapere la sua opinione riguardo diversi temi, oltre che rimanere aggiornati sulla sua vita privata.

Di recente la figlia di Albano e Loredana ha pubblicato un video molto particolare dove affronta il tema dell’omosessualità. La ragazza ha voluto dire la sua a riguardo e ha scatenato migliaia di reazioni su TikTok. In effetti si tratta di un tema molto delicato e sentito negli ultimi anni.

Nel video “incriminato” Jasmine imita un dialogo tra due persone, dove una sostiene di accettare i gay ma non quando esagerano e l’altra invece prende le distanze da questa affermazione e sostiene invece di supportarli senza se e senza ma.

“Io accetto i gay, però quando esagerano mi da fastidio” si legge nella descrizione del video. Jasmine si è detta ovviamente a supporto degli omosessuali senza mettere in discussione niente, e nel video imita la sua reazione infastidita di fronte a chi invece sostiene che i gay a volte “esagerino”.

La ragazza ha ricevuto tantissimi messaggi di sostegno: tutti i fan si sono detti d’accordo con lei, e il video è diventato virale raggiungendo anche chi non la seguiva. Jasmine ha dimostrato di essere una ragazza coscienziosa e rispettosa, affermando di sostenere qualsiasi orientamento sessuale senza alcun vincolo.