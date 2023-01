Elena Sofia Ricci si è dovuta arrendere | Arrivata la lettera dall’avvocato: disastro privato

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti stanno divorziando dopo tanti anni d’amore. Pare che tra i due sia finito l’amore e che ora la coppia si appresti a dirsi addio. La notizia ha lasciato i fan senza parole: nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Anche le belle cose, purtroppo, finisco. È il caso del matrimonio tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti, suo marito da tanti anni. La notizia è arrivata proprio in questi giorni e, sebbene i due debbano ancora confermarla, purtroppo si respira già aria di fine.

Un annuncio che ha lasciato tutti spiazzati, visto che l’amore tra i due era molto forte e la passione sembrava duratura. Eppure è successo qualcosa e alla fine la coppia si è dovuta dire addio dopo tutti questi anni insieme.

Elena Sofia Ricci: addio definitivo

L’attrice tanto amata dagli italiani sta per tornare in Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 dove interpreta Suor Angela, una ex carcerata che vuole salvare il convento dove vive. In una sorta di Sister Act moderno, Elena Sofia Ricci ha conquistato gli italiani con la sua performance e la sua simpatia.

Mentre i telespettatori attendono con ansia il suo ritorno nei panni della suora più simpatica della televisione, l’attrice deve fare i conti con una questione personale molto spinosa e dolorosa, che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Sembra infatti che, dopo quasi 20 anni di matrimonio, tra lei e Stefano Mainetti sia finito l’amore. I due si sono sposati nel 2003 e hanno avuto una figlia, Maria, che oggi ha 19 anni.

L’amore tra i due è arrivato dopo la fine della relazione tra la Ricci e Pino Quartullo, anche lui attore. I due erano rimasti legati molti anni e avevano anche avuto una figlia, Emma, la primogenita dell’attrice. Purtroppo ora la donna si ritrova a dover affrontare un’altra separazione.

Pare che dietro i motivi dell’addio ci sia una brutta crisi iniziata ormai mesi fa e mai risolta. Sembra che i due abbiano provato a far funzionare le cose, ma alla fine si sono dovuti arrendere all’evidenza e stiano preparando il divorzio proprio in questi giorni.

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti formavano una coppia meravigliosa anche per via del fatto che sono entrambi artisti: Mainetti è infatti un musicista, compositore e direttore d’orchestra anche per il cinema. Ha infatti composto diverse colonne sonore per alcuni film degli ultimi anni.

Lui stesso, in passato, aveva dichiarato che il rapporto con l’attrice era fatto anche di scambi artistici nel mondo del teatro e della musica. Purtroppo alla fine neanche le loro passioni sono riusciti a tenerli uniti, e ora si avviano a concludere la loro storia.