“Solo dalle 19.30 alle 21.00”: Federico Fashion Style incatenato | Tutta l’Italia è indignata

Fderico Fashion Style è il famoso parrucchiere delle celebrità di cui molto si è parlato nelle ultime settimane e che ancora fa parlare di sé. A dirci qualcosa di lui è la ex moglie con la quale il rapporto è finito da tempo ma nel frattempo lei si fa sentire con frecciatine sui social.

Federico Fashion Style è il parrucchiere di diverse star della televisione, amato da molte donne celebri. Federico ha aperto il suo primo salone ad Anzio e da allora non si è mai fermato, con il suo lavoro ha incontrato tante celebrità, occupandosi appunto del loro stile e diventando a volte amico delle persone di cui ha curato l’immagine. Il suo talento lo ha portato perfino in televisione in programmi come Il salone delle meraviglie.

Ne Il salone delle meraviglie l’hair stylist ci porta a scoprire la sua giornata lavorativa tipo e il rapporto con i clienti. Molte di queste clienti sono volti noti dello spettacolo che hanno molto apprezzato il suo modo di lavorare tanto da portarlo alla fama. Ma la sua carriera non è recente, è iniziata diversi anni fa e ha radici nella sua infanzia, quando espresse sin da bambino la sua passione per questo mestiere e chi si accorse fin dal primo momento di questa cosa fu proprio sua madre.

Il parrucchiere spesso detto nelle interviste alle quali ha preso parte che la cosa più importante è sempre sua figlia Sophie Maelle nata nel 2017 avuta con Letizia Porcu da cui ora si è separato:

“Penserò sempre a mia figlia perché penso che un amore può finire, ma l’amore che si ha per i figli è una cosa che rimarrà tutta la vita. L’importante è che mia figlia sia felice e non viva traumi per la nostra separazione”.

Fashion Style, è stato spesso ospite nei salotti televisivi di Barbara D’Urso a Silvia Toffanin e ha partecipato anche a Ballando con le Stelle in qualità di ospite ed è stato giudice a La Pupa e il Secchione.

Di Federico negli ultimi mesi si è molto parlato soprattutto per il suo orientamento sessuale, non ha mai fatto coming out ma diversi rumors parlano da tempo della sua presunta omosessualità.

Al settimanale Nuovo, in merito a questo argomento l’hair stylist ha dichiarato: “Non mi devo giustificare con niente e nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole. Non mi sento di dire cosa mi piaccia e cosa no anche perché io non giudico i gusti altrui”.

Federico ha così rivendicato il suo diritto ad avere una vita sessuale privata e libera da qualsiasi giudizio. Per quale motivo dovrebbe far sapere con chi gli piace fare l’amore?

La stessa Letizia Porcu ha sempre preso le sue difese anche se ultimamente le cose sono cambiate poiché i due come abbiamo detto si sono separati e lei lo ha annunciato attraverso i social. In seguito a questo annuncio Federico non ha mancato di rivolgerle frecciatine: “Guardati sempre alle spalle, non fidarti neanche della tua stessa ombra, le persone non smettono mai di sorprenderti! […] La vita purtroppo ti fa cadere a terra tante volte, io sono sicuro che mi rialzerò, ma tante cattiverie non le potrai mai dimenticare! La menzogna e la falsità sono le cose peggiori della vita.”

Federico Fashion Style attacca la ex

Malgrado queste chiarissime frecciatine la donna non ha ancora replicato e nonostante questo silenzio stampa della donna lui l’ha accusata di non volergli far vedere la bambina: “Non esiste una regola, eppure Letizia ha deciso che io posso sentire mia figlia solo alle 19:30 e alle 21. La chiamo e non mi risponde, le scrivo e mi dice che devo aspettare l’orario”.

“Questa è Letizia Porcu! Il nostro amore era finito già da tempo! Lei ha accettato di rimanere a casa e io non ho mai avuto nessuna vita parallela. È Letizia che va a ballare tutte le sere facendosi vedere nelle storie da me. Vuole farmi star male. […] Tu pensi solo a distruggermi ma presto tutto verrà a galla!”.

Un’altra pesante frecciatina alla moglie è arrivata negli ultimi giorni: “Meglio star seduti soli a tavola che con gente che ti fa la bella faccia davanti e poi dietro ti pugnala! Fidatevi ma è così! Nella vita è proprio vero, meglio soli che mal accompagnati!”.

È evidente che ormai i due sono ai ferri corti, staremo a vedere cosa succede.