Allarme rosso Giorgio Panariello | La malattia e il tragico lutto: “Ti ricorderemo così…”

Brutte notizie per Giorgio Panariello: il comico toscano è distrutto emotivamente per via di un terribile lutto.

Panariello, la malattia

Non è di certo un bel periodo quello che sta attraversando Giorgio Panariello. Prima ha dovuto fare i conti con un problema di salute molto fastidioso, una labirintite aggressiva, che ha inesorabilmente interrotto le sue attività lavorative.

Il comico è stato costretto in casa per diverse settimane e stava piuttosto male. L’aveva comunicato tramite i suoi social solo qualche settimana fa, informando i suoi fan che sarebbe slittato il tour teatrale “La favola mia”.

Fortunatamente ora è guarito e l’interruzione delle sue attività lavorative è stata di breve durata. Prima di tornare in scena, però, il comico ci ha tenuto a ringraziare tutti i medici che si sono presi cura di lui e che gli hanno permesso di tornare a lavorare.

“Ringrazio l’ordine dei medici di Prato, molti di voi hanno collaborato alla mia resurrezione. Adesso sto molto meglio. Non mi gira neanche la testa”, ha detto ironicamente

Panariello rompe il silenzio

Come se non bastasse, è arrivata un’altra brutta notizia per Panariello. Un terribile lutto ha colpito la sua vita e ora si è creata una ferita aperta nel suo cuore che sarà difficile da cicatrizzare.

A venire a mancare è stato un suo caro amico, con cui ha condiviso momenti speciali. La perdita gli sta creando enormi sofferenze, a portarlo via è stata una malattia.

Stiamo parlando di Gianluca Vialli, calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo. Giorgio Panariello era suo amico e la perdita l’ha colpito nel profondo del cuore. Il dolore è così forte e vivo che Panariello ha voluto lasciare da parte la sua solita ironia per ricordare il suo amico sui social con parole dolci e davvero toccanti.

“Ti ricorderemo in questo abbraccio che oggi tutti ti vorremmo dare…”, ha scritto il comico. Poi alle parole ha allegato un’immagine davvero emozionante, che ha fatto il giro del web e che tutti abbiamo nel nostro cuore.

Stiamo parlando dello scatto che ritrae l’iconico abbraccio tra Vialli e Mancini dopo il trionfo agli Europei. Un’immagine piena di gioia, che rimarrà impressa nel nostro cuore per sempre.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati sotto la foto postata da Panariello. Non tutti sapevano quanto fossero legati i due: il comico, purtroppo, ha perso un caro amico, come dimostrano le parole dedicategli.

Ma Vialli non mancherà solo a Panariello, mancherà a tutti. Una grande perdita nel mondo dello sport e della televisione italiana.