“Stava per raggiungere il cervello…”: Patrizia De Blanck shock | Vita a rischio

La famosa figura televisiva, nonché contessa, Patrizia De Blanck ha rischiarato di perdere la vita per un banale incidente. Scopriamo che cosa le è capitato di tanto orribile.

Circa quattro anni e mezzo fa, nel settembre 2018, la contessa Patrizia De Blanck ha raccontato a Pomeriggio 5, trasmissione pomeridiana in onda sulla Mediaset, un episodio che le stava costando la vita. La De Blanck stava per morire a causa di una dacriocistite, ovvero un’infezione del sacco lacrimale che le avrebbe deformato la faccia.

L’infezione pericolosa

“Il pus era arrivato dietro all’orecchio. Stava per raggiungere il cervello. Ho rischiato di morire di meningite fulminante”, racconta la contessa Patrizia alla padrona di casa del programma di Canale5, ovvero Barba D’Urso.

Invitate come ospiti nel salottino di Barbara D’Urso, Patrizia De Blanck e la sua amata ed unica figlia Giada, nata nel 1981, 10 anni dopo il matrimonio della contessa celebrato con Giuseppe Drommi, console di Panama, hanno raccontato la terribile e spaventosa vicenda che ha visto la De Blanck come protagonista.

Il racconto drammatico e pericoloso della contessa

La contessa Patrizia ha così esposto i fatti accaduti precedentemente all’infezione e la causa che l’aveva spinta verso il baratro della morte: “La scorsa estate ho pianto molto per la morte del mio cane. E le lacrime hanno fatto infezione. Ma non vado mai dal medico.

Mi ha costretto Giada il 10 agosto a correre in pronto soccorso perché il mio viso era completamente deforme. Il medico che mi ha salvato, ha detto che se avessi trascorso un’altra notte così sarei morta per una meningite fulminante.”

La prontezza della figlia Giada

Per fortuna, l’attenta e giudiziosa figlia Giada è sempre stata, più o meno, presente nella vita di sua madre e durante il lutto dell’adorato cagnolino di Patrizia era proprio con sua mamma.

Infatti, se non fosse stata per l’insistenza e la fermezza di Giada, che alla fine è riuscita a convincere la cocciuta madre ad andare in ospedale per farsi visitare attentamente, forse per la De Blanck le cose si sarebbero concluse in modo del tutto diverso, risolvendosi nel peggiore dei casi.

L’ammonimento della figlia della De Blanck

La storia raccontata al pubblico e ai telespettatori, nonché alla padrona di casa, di Pomeriggio 5 è stata terminata proprio dalla figlia Giada, che ha ammesso: “Bisogna seguire i segnali del corpo. Questa volta mia madre mi ha dato retta e sono riuscita a portarla in ospedale. Ha rischiato veramente di morire.”