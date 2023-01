Harry ha firmato la sua condanna (e quella di sua moglie) a morte | Situazione disperata

Il Duca del Sussex sta sputando sentenze contro la Royal Family da diversi mesi, ormai. Tuttavia, gli inglesi sono stufi del suo vittimismo. E non solo loro. Con l’uscita di Spare, Harry è come se avesse firmato la sua condanna (e quella di sua moglie) a morte.

Spare – Il Minore è l’autobiografia di Harry uscita il 10 gennaio scorso. Questo libro è diventato immediatamente un bestseller, raggiungendo un record di vendite mondiale: solamente nella prima settimana, sono state vendute 3,2 milioni di copie.

Adesso è al primo posto nelle classifiche di moltissimi paesi del mondo, tra cui l’Italia, ma c’è qualcuno che non ha gradito affatto le affermazioni e le rivelazioni del Duca del Sussex. Oramai non soltanto gli inglesi sono stanchi di Harry e del suo comportamento: anche gli americani non lo sopportano più.

Seguendo la madre, ha sbagliato di grosso

Seguendo le orme dell’amata e defunta madre Lady Diana, che aveva fatto rivelazioni scottanti alla BBC riguardo certi membri della Royal Family, anche Harry ha voluto svelare segreti mai detti, proibiti, da tenere al sicuro, raccontandoli a tutto il mondo tramite il suo libro.

Tuttavia, sia lui che Meghan, dal momento che anche lei si comporta come il marito, non hanno riscosso l’apprezzamento che speravano di ottenere rivelando la verità (secondo Harry). Secondo un prestigioso e serioso sondaggio di Yougov, adesso Harry è l’uomo più odiato d’Inghilterra.

Nozioni omesse per niente

Oltretutto, sembra che Re Carlo III abbia preso la decisione di escludere il suo secondogenito dalla sua cerimonia di incoronazione che si terrà il prossimo 6 maggio. Quindi, l’aver tagliato molti contenuti dalla sua autobiografia non è valso a nulla.

Infatti, come Harry stesso ha dichiarato durante un’intervista al Daily Telegraph, la versione originale di questo libro ha 800 pagine, ma il Duca del Sussex ha deciso di eliminare metà dei contenuti per evitare di peggiorare il suo rapporto con il fratello William e il loro padre. Questa versione originale è stata consegnata a J.R. Moehringer, il ghostwriter, che la custodirà gelosamente e che non rivelerà mai il suo contenuto integro.

Meghan peggiora le cose

Messe da parte le frecciatine avvelenate e gli sproloqui aggressivi che Harry continua a dire sulla Famiglia Reale, a rendere la situazione peggiore ci pensa Meghan. Secondo la rivista tedesca Frau Aktuell, i due coniugi avrebbero avuto una lite talmente accesa che i loro vicini di Montecito si sono visti costretti a chiamare la polizia.

Harry e consorte sono stati ironicamente ribattezzati i Duchi di Montecito, ma questi non hanno rilasciato nessun commento in merito alla vicenda e non ci sono né foto né ulteriori prove che dimostrino che il litigio sia accaduto veramente. Tuttavia, la notizia ha fatto il giro del mondo, mettendoli sempre di più in cattiva luce.

Un possibile divorzio

Harry e Meghan che litigano non è una novità, dal momento che sono diversi mesi che si vocifera un loro possibile divorzio. Anzi, fonti molti vicine alla Duchessa del Sussex hanno affermato che lei si starebbe già muovendo verso i primi passi da fare per le pratiche di divorzio.

La loro vita è piena di polemiche, ma l’autobiografia di Harry ha buttato benzina sul fuoco. L’attenzione mediatica si è focalizzata molto sulle pagine di Spare che raccontano delle precedenti fidanzate del Duca del Sussex, in particolare le storie su Chelsy Davy che, stando alle parole del libro, Harry, parlando con i suoi amici, l’avrebbe definita “la cosa migliore che gli fosse capitata”. Queste indiscrezioni avrebbero infastidito molto la Markle.

I mille impegni

Ad ogni modo, il divorzio sarà un tappa molto lontana dall’attuale presente, perché Meghan deve prima riordinare tutti gli impegni che ha in programma con Harry: le varie conferenze, altri libri da pubblicare (il marito ne dovrebbe scrivere quattro in totale) e il contratto con Netflix con il quale i coniugi diventeranno co-produttori di alcune serie tv. Gli impegni, quindi, faranno accantonare per un po’ di tempo il tema divorzio.

USA contro Harry & Meghan

Tuttavia, gli USA sono stanchi dei loro comportamenti e delle loro rivelazioni inappropriate ed irrispettose verso i membri della Corona Reale inglese. Il popolo americano non li sopporta più e questo malcontento è dimostrato da molti sondaggi: ad esempio, il Newsweek, quello più recente, ma anche uno studio eseguito quasi due mesi fa dalla Redfield & Wilton.

Questo studio ha dimostrato che solamente il 38% degli americani erano a favore di Harry. Adesso, la percentuale, già da prima molto bassa, è scesa ulteriormente, arrivando a un drastico -7.

Anche Meghan ha ottenuto un voto molto inferiore: i primi di dicembre 2022 la percentuale era del 23, ora è -13; addirittura al di sotto del marito. Inoltre, Meghan ha un punteggio inferiore anche in confronto a quello della regina consorte Camilla, che ha ottenuto un -8, mai apprezzata perché si etichetta come causa di problemi matrimoniali tra Carlo e Diana.

Il motivo dell’odio

Alla base dell’astio degli americani nei confronti di Harry c’è il fatto che loro non apprezzano per nulla le continue lamentele e accuse che il Duca del Sussex rivolge sempre contro la Royal Family. Negli USA raccontare i dettagli privati delle proprie famiglie non funziona, a differenza di altri paesi. E Harry, comportandosi in questo modo, ha perso il consenso degli americani.

In conclusione, Harry ha voluto gettare ombre sulla Royal Family e metterli in difficoltà, ottenendo il risultato opposto: adesso quello in difficoltà e disprezzato da moltissime persone in tutto il mondo è proprio lui.