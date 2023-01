“Ho una grave ferita”: Eleonora Pedron in lacrime | Lo può raccontare per la prima volta

Eleonora Pedron ha fatto delle confessioni molto commoventi sul suo passato e su quanto alcuni avvenimenti ancora influiscano nella sua vita attuale. L’ex miss Italia si mette a nudo e le sue dichiarazioni commuovono tutti.

Eleonora Pedron è una delle conduttrici e showgirl più belle ed apprezzate dello spettacolo italiano. La donna attualmente un po’ lontano dai riflettori anche per dedicarsi alla sua vita da mamma, ha iniziato la carriera televisiva dopo aver vinto Miss Italia 2002.

All’epoca la donna era giovanissima e ha avuto la grande fortuna di essere introdotta e guidata dal compianto Fabrizio Frizzi, padron indiscusso del contest di bellezza che in quell’edizione ha visto come giudici Sandra e Raimondo.

Dopo questa esperienza il percorso nell’intrattenimento di Eleonora Pedron ha preso il volo: viene scelta, infatti, da Emilio Fede come Meteorina tra il 2003 e 2004 diventando poi inviata del programma Fornelli In cucina con Gloria Bellicchi condotto da Davide Mengacci.

Inoltre, la Pedron si cimenta anche sul grande schermo essendo una delle protagoniste del film di Jerry Calà del 2006 chiamato Vita Smeralda. L’anno successivo, nel 2007, Eleonora Pedron ha preso parte al reality condotto da Milly Carlucci: Notti sul Ghiaccio.

La Pedron continua a lavorare a rete 4 ritornando a collaborare con Mengacci per una nuova verisone di Fornelli In Piazza e in seguito dà il volto al personaggio dell’infermiera Nora nella sitcom con Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta chiamata Medici Miei.

Ma la consacrazione arriva dopo aver calcato il palco più importante della televisione italiana, quello del Festival di Sanremo. Nel 2013 Eleonora presenta, infatti, alla kermesse canora niente di meno che i Modà.

Dal punto di vista sentimentale anche la vita di Pedron è stata abbastanza discussa. Per tantissimi anni, quasi tredici, Eleonora è stata la compagna di Max Biaggi dal quale ha avuto due figli. Il loro amore, però, si è concluso con grande dispiacere di tutti ma la donna è riuscita a rinnamorarsi grazie al nuovo celebre fidanzato, l’attore Fabio Troniano.

In una recente intervista Eleonora Pedron ha parlato di un dolore del passato che ancora adesso la colpisce particolarmente.

Le dichiarazioni di Eleona Pedron

In una recente intervista fatta a Sulle pagine di Ok – Benessere e Salute, Eleonora Pedron parla del brutto incidente che l’ha vista coinvolta nel 2002 dove suo padre ha perso sfortunatamente la vita. Da quel brutto episodio la donna è cresciuta ma i dolori fisici ed emotivi perdurano ancora adesso.

Ecco cosa ha confessato: “Esistono ferite nel cuore che non si rimarginano mai. Cambiano colore, intensità, ma rimangono lì, immobili, tanto che, con il tempo, impariamo a tenerle con noi. Ancora adesso, poi, faccio i conti con una ferita del corpo che si è aperta nello stesso momento”.

E ancora: “Sono passati 18 anni, nel frattempo sono diventata donna e mamma di due bambini, eppure, se compio qualche movimento sbagliato, il dolore alla spalla è pronto a rispuntare, anche se in forma più lieve.

Sono andata dall’ortopedico, mi ha spiegato che la frattura dell’incidente del 2002 aveva causato un trauma cervicale e, per quanto io sentissi male alla spalla, la parte del corpo da curare era un’altra. Assieme ai farmaci mi sono state prescritte anche sedute costanti di fisioterapia che, tramite movimenti ridotti e lenti del collo e della testa, hanno risolto questa seccatura quasi completamente.”

Il tempo è passato tuttavia la Pedron ha ancora quale problemino che però con diverse terapie riesce a tenere sotto controllo.