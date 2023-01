Carlo Conti senza freni su Amadeus e il suo festival di Sanremo | Trema tutto in RAI

Intervistato dal magazine Vero Carlo Conti ha fatto delle dichiarazioni su Amadeus e sul Festival di Sanremo. Il conduttore ha raccontato le sue impressioni sulla Kermesse e le sue parole sono a dir poco esplosive.

Carlo Conti storico conduttore di Rai Uno tra i più apprezzati del piccolo schermo ha rilasciato un’intervista al magazine Vero dove ha parlato un po’ della sua carriera ma non solo. Attualmente Carlo Conti sta conducendo il programma Tali e Quali dopo il grande successo di Tali e Quali Show dove vari personaggi famosi interpretano divi dello spettacolo e vengono giudicati da un parterre di esperti sotto vari aspetti dal trucco fino alle doti canore.

Ma Carlo Conti ha all’attivo diverse trasmissioni che hanno ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e di critica: Da I Raccomandati all’Eredità, fino alla conduzione di Sanremo. Ed è proprio sulla kermesse musicale più importante in Italia che Carlo Conti ha fatto alcune considerazioni in un’intervista recente a Vero mettendo in mezzo il suo direttore artistico da ormai tre anni, Amadeus.

L’intervista di Carlo Conti

Il giornalista di Vero parlando con Carlo Conti ha deciso di chiedergli le sue impressioni circa il prossimo Festival. Per Carlo sarà sicuramente una vera e propria bomba tenendo conto che proprio a detta di Conti, Amadeus ha scelto un cast a dir poco pazzesco.

“Sarà un Festival esplosivo…Amadeus ha presentato un cast davvero fortissimo…Sanremo è, e resta, un grande evento mediatico con al centro del racconto la straordinaria forza di aggregazione che ha la musica…” ha confessato a Vero.

A quanto pare ci sarà un ritorno dello show I Migliori anni come annunciato da Conti nell’intervista: “Si vocifera molto di questo atteso ritorno…” ha dichiarato il conduttore e ha continuato: “È così… Dovremmo essere in onda a fine aprile…”. Salvo, quindi, imprevisti è previsto il ritorno della storica trasmissione che come affermato anche dal giornalista ha dato il via il filone nostalgico nella televisione italiana.

A queste considerazioni Conti ha risposto: “Più che di nostalgia parlerei di memoria…Che ha un compito fondamentale e preziosissimo: quello di ricordare e spesso anche di insegnare…”.

In merito, invece, al suo impegno a Tali e Quali Show ed il suo pensiero sui giudici ecco cosa ha dichiarato riguardo Loretta Goggi: “Ha una grande forza e autorevolezza in tutto quello che fa e che dice visto che rappresenta la storia del mondo italiano delle imitazioni…”.

E su Malgioglio ha dichiarato: “Il gioco e la cultura musicale sono gli elementi che caratterizzano il suo modo di fare nei nostri programmi…”. Per non parlare del rispetto che Carlo Conti ha per Giorgio Panariello, altro giurato oltre che suo grande amico da tantissimi anni.