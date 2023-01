Gratta e Vinci: per vincere serve sapere il codice segreto | Ecco come e dove trovarlo

Per le persone che tentano la fortuna tutti i giorni ma che, purtroppo, non si presenta quasi mai: c’è la possibilità di ribaltare la situazione. Scopriamo di che cosa si tratta.

Moltissimi italiani, ogni giorno, acquistano almeno un biglietto del Gratta e Vinci per tentare la sorte e provare a rivoluzionare la loro vita. Purtroppo, però, sono davvero poche le persone che ricevono il bacio dalla Dea della Fortuna. Tuttavia, esiste un metodo per avvicinarsi alla buona sorte.

Gratta e Vinci: #1 dei giochi d’azzardo legali

Tra i moltissimi giochi d’azzardo legali, quello del Gratta e Vinci è il più conosciuto ed utilizzato dal maggior numero di persone. Milioni di italiani, infatti, comprano almeno un biglietto al giorno; questo per scoprire se le loro vite cambieranno drasticamente oppure no.

Ma sappiamo benissimo che nella maggior parte dei casi è uno spreco di soldi e di tempo. Però qualcuno, ogni tanto, riesce a grattare il biglietto vincente. Fortuna? Sì, molta, ma anche un piccolo ed utile segreto.

Il segreto per vincere

Se si vuole provare a vincere qualcosa, allora la chiave è una sola: un codice presente su ogni singolo biglietto del Gratta e Vinci. Grazie agli statistici, è stato studiato che quasi tutti i biglietti fortunati avevano un determinato codice stampato in fondo al biglietto stesso.

Prima di tutto, esistono Gratta e Vinci che offrono più possibilità di vincita all’acquirente piuttosto che altri. Ad esempio, il Maxi miliardario garantisce la vittoria con un biglietto venduto su tre; oppure Battaglia navale, dove un biglietto su 3,23 è vincente; mentre con Soldi cash 500 e Miliardario la vittoria è con la vendita di un Gratta e Vinci su quattro.

Il codice numerico in fondo al biglietto

Oltre alle diverse tipologie di biglietti della fortuna, c’è anche un altro modo per assicurarsi una vittoria con un’alta probabilità: fare caso al codice segreto stampato su ogni Gratta e Vinci.

I biglietti sono, di norma, venduti alle tabaccherie e ai punti vendita autorizzati in pacchi da 60. Il numero di serie, dunque, va da 000 a 059. Stando agli esperti, in un pacco del genere, l’80% dei biglietti è perdente.

Tuttavia, quelli vincenti (o con la maggior probabilità di esserlo) sono i Gratta e Vinci con il codice che è tra 001 e 031.

Assimilate queste informazioni, rischiare la sorte non sarà più solamente un salto nel buio. Basta far attenzione alla tipologia del biglietto che si compra e, soprattutto, notare quale codice numerico è presente su tale biglietto. In questo modo, le possibilità di vittoria aumenteranno drasticamente.

Gratta e Vinci più fortunati

Tra i Gratta e Vinci più favoriti dalla sorte ci sono il Miliardario e il Maxi miliardario, che permettono di vincere premi monetari molto elevati. In questi, si trovano sempre dei codici che identificano un importo: ad esempio, DCC:10 euro, VNC:25 euro e QQC:50 euro.

Questi codici si riferiscono ai premi progressivi che identificano 10 biglietti e, quindi, nei Gratta e Vinci acquistati dopo potrebbe nascondersi una vincita pari o superiore all’importo speso; sempre, però, che questi siano gli ultimi biglietti di un determinato pacco.