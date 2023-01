Pierpaolo Spollon, spunta il nome del suo amore: da non credere | Finalmente lo sappiamo

Pierpaolo Spollon è un attore molto noto al pubblico italiano per interpretare Emiliano in Che dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 tra le più seguite del momento. Vista la sua fama attuale, sono in tanti a chiedersi se nella sua vita ci sia una persona speciale. Sono soprattutto le ragazze a interrogarsi sulla sua vita sentimentale, ma non sono mai riuscite a ottenere una risposta… almeno finora.

Un vero segreto quello di Pierpaolo Spollon, che ha deciso di mantenere il mistero attorno alla sua vita amorosa. Una scelta, la sua, dovuta in parte alla sua personalità poco incline all’apertura e in parte al desiderio di vivere tranquillo con la sua dolce metà. Perché sì, Spollon ha una compagna, ma è difficilissimo capire di chi si tratta.

Figlio di un commissario e di un’impiegata civile dell’esercito, l’attore ha iniziato a coltivare la sua passione per la recitazione quando era adolescente. È stata la scuola ad avvicinarlo al mondo del cinema, quando ha fatto un provino per La giusta distanza, un film di Carlo Mazzacurati. Non ottenne la parte, ma fu notato da un altro regista, Alex Infascelli, che lo introdusse al mondo dello spettacolo.

Pierpaolo Spollon: ecco chi è la sua fidanzata

Dopo una gavetta iniziale, Pierpaolo Spollon è riuscito a ottenere la fama che meritava, agognata fin da quando era giovane. L’attore ha lavorato in più occasioni al fianco di Lino Guanciale, che possiamo considerare quasi come il suo mentore nel mondo del cinema e della televisione.

Oggi lo conosciamo per aver interpretato Riccardo Bonvegna nella serie Doc – nelle tue mani, e in seguito come Emiliano nella fortunata serie Che Dio ci aiuti, al fianco di Elena Sofia Ricci.

Oggi Spollon ha quasi 34 anni e un gruppo nutrito di fan che vorrebbero conoscere di tutto e di più riguardo la sua vita privata. L’attore però si è sempre dimostrato molto chiuso e non ha mai lasciato trasparire molto di sé che non fosse relativo al suo lavoro.

Oggi sappiamo però che è fidanzato con una certa Angela, della quale si sa davvero pochissimo: Spollon ha voluto mantenere a ogni costo la privacy della sua compagna. Sembra che i due si conoscano da molto tempo, addirittura dai tempi del liceo, e che il loro amore sia nato proprio tra i banchi di scuola.

Spollon continua a mantenere la bocca cucita e finora non è mai stato fotografato insieme alla fidanzata. Qualcuno sostiene che si tratti di una fake news in tutto e per tutto, ma fonti molto vicine all’attore parlano di questa misteriosa donna. Non ci resta che aspettare di scoprire di chi si tratta.