Elena Sofia Ricci sciocca tutti: allarme rosso in RAI | Ritorno col botto

Elena Sofia Rocci, celebre attrice italiana, fa delle dichiarazioni molto dirette riguardo la sua esperienza nella fiction “Che Dio Ci Aiuti”. La Ricci aveva abbandonato lo show ma è pronta a tornare. È la fine per Francesca Chillemi?

Elena Sofia Ricci è una delle attrici più importanti nel panorama televisivo italiano. La donna dopo essere stata protagonista di fiction di grande successo come I Cesaroni per dirne una è stata la famosa suora Angela in Che Dio ci Aiuti.

In onda da più di dieci anni, Che Dio ci aiuti è uno dei programmi più di punta della rete ammiraglia che continua anche dopo sei stagioni a macinare ascolti record. Nella nuova stagione della fiction, giunta alla sua settima parte, c’è una novità che ha cambiato completamente il corso dello show.

Stiamo parlando dell’abbandono da parte di Elena Sofia Ricci del suo ruolo da vera protagonista nel telefilm, in favore del personaggio di Azzurra interpretata dall’ex miss Italia, Francesca Chillemi.

Alla notizia dell’addio di Elena Sofia Ricci, molti fan sono rimasti completamente interdetti e sul Web è iniziato un’onda di disappunto notevole tanto da spingere l’attrice a precisare meglio il suo ruolo nel programma.

L’intervista di Elena Sofia Ricci

La nota attrice ha rilasciato al quotidiano Il tempo un’intervista in cui spiega le motivazioni della scelta di lasciare Che Dio Ci Aiuti. “Fa parte della mia professionalità di attrice cercare sempre di cambiare, mettermi alla prova in nuovi personaggi, costruire nuove esperienze”, ha confessato ai giornalisti, manifestando la sua intenzione ad evolvere in quanto attrice nonostante tutti gli anni di esperienza alle spalle.

Secondo Elena, comunque, il suo lavoro in Che Dio ci aiuti non è finito qui! Anzi potrebbe, proprio per accontentare i suoi fan ed ammiratori, ripresentarsi in alcune occasioni. La nuova stagione sarà, a detta dell’attrice, a dir poco scoppiettante e ricca di tanti colpi di scena.

A tal proposito ha dichiarato: “Penso ad esempio ad incursioni nelle varie puntate future delle prossime serie. Fare un saluto al cast e ricordare la figura di suor Angela”.

Quindi il tempo di Suor Angela non è assolutamente finito, anzi anche se non sarà una presenza fissa la donna tornerà, forse per aiutare e guidare la nuova protagonista ossia Azzurra. A proposito del ruolo della novella suora, Elena Sofia Ricci ha ammesso come Azzurra sia sempre stata un po’ infantile forse proprio a causa del suo passato difficile, ma secondo la donna Azzurra. “Adesso invece è migliorata e sarà all’altezza del compito al quale è stata chiamata”.