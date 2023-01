Barbara D’Urso: “Voglio la testimonianza” | Richiesta ufficiale dopo le polemiche in Mediaset

Barbara d’Urso è tornata al timone di Pomeriggio Cinque e presto sarà protagonista a teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze. Nonostante i mille impegni, la conduttrice di Mediaset non si ferma e chiede “la testimonianza”, interpellando un uomo.

L’affronto

Lo spettacolo teatrale Taxi a due piazze andrà in scena a Milano dal 14 febbraio. Non è la prima occasione in cui la D’Urso si cimenta nel mondo della recitazione: già in passato è stata protagonista di fiction di successo come La dottoressa Giò, che hanno appassionato i telespettatori, desiderosi di rivederla sul set.

Questa volta però su di lei saranno puntati i riflettori del teatro nazionale di Milano e non quelli televisivi a cui è abituata. La pressione potrebbe farsi sentire.

Per l’occasione la città è stata addobbata di cartelloni pubblicitari per le vie e persino in metro che ricordano l’evento molto atteso dagli amanti del teatro. Uno spettacolo che vedrà come protagonista la conduttrice di Pomeriggio5, Barbara D’Urso, in una nuova avventura.

Nonostante i numerosi impegni in tv, è riuscita a portare a termine anche questo progetto che desiderava fare, a testimonianza che la forza di volontà è tutto. Proprio questa mattina all’alba, la D’Urso ha stupito tutti, mostrandosi già pronta per i suoi allenamenti quotidiani prima di andare a lavorare prima in teatro e poi negli studi di Cologno Monzese.

Insomma, Barbara si è mostrata attivissima e piena di energia nonostante sia immersa di impegni tra la tv, il teatro e la vita privata. Gli utenti del web si domandano come faccia a gestire tutto e prendersi cura di se stessa.

Barbara D’Urso: “Voglio la testimonianza”

La sveglia è suonata presto, alle 6.30, e la conduttrice di Pomeriggio 5 si è allenata con il suo personal trainer di fiducia, che la segue settimanalmente per far sì che si possa mantenere in forma.

“Sono le 7.10 e abbiamo già fatto mezz’ora di allenamento, voglio la testimonianza”, racconta attraverso una storia Instagram. Nel video chiede poi al suo personal trainer di essere “la testimonianza vivente” del suo impegno mattutino.

“Alle 8,30 ho le prove di Taxi a due piazze e poi la diretta su Canale5”, ha detto. La conduttrice ha dimostrato di sapersi giostrare tra i numerosi impegni quotidiani in ambito lavorativo senza rinunciare a prendersi cura di se stessa e del suo fisico.

Molti si chiedono come faccia, se prima o poi cederà. Stando a quello che traspare dai suoi profili social, Barbara è davvero piena di energia e volenterosa di fare sempre tante cose diverse. Ora questa nuova esperienza a teatro potrebbe aprirle ulteriori strade.

Inoltre, la D’Urso ha ammesso di essere felice di fare compagnia al suo pubblico fino a giugno con il programma pomeridiano di Mediaset, che si interromperà solo per le vacanze pasquali. Si sa, la conduttrice campana è legatissima ai suoi ascoltatori e spesso organizza spazi durante le dirette per ascoltarli e risolvere i problemi dei più bisognosi.

Insomma, non ci resta che aspettare di vederla a teatro il prossimo 14 febbraio!