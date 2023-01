Chi è la famiglia in foto? Passano gli anni ma non cambiano mai | Sono famosissimi!

Avete riconosciuto chi sono le persone in foto? Compongono una delle famiglie più celebri d’Italia, ma la loro fama è internazionale. Ecco di chi si tratta.

Tutti e tre sono amatissimi dal popolo italiano, componendo una famiglia davvero celebre. Anche se la foto risale a qualche tempo fa, è impossibile non riconoscerli. Gli occhi, i lineamenti, sono gli stessi. Osservate bene la foto e provate a indovinare chi sono: ecco tutti gli indizi per farlo.

Chi sono i componenti della famiglia?

Il personaggio misterioso di oggi è molto famoso nel nostro paese: italiano, la sua voce la si riconosce alla prima nota. La fotografia ritrae un momento di famiglia in cui c’è una bellissima donna in compagnia dei suoi tre figli, oggi molto famosi.

Lui, in particolare ha sfondato nel mondo della musica. Avete capito di chi si tratta, vero?

La loro famiglia di artisti è una delle più famose del nostro paese. La bellissima donna con la chioma lunga è una cantante e produttrice discografica di grande successo. Nata nel 1944, è sposata con un uomo altrettanto famoso nella nostra nazione, che ha sfondato nel panorama musicale italiano.

Nella foto è in compagnia di tre bambini, i suoi figli. Lui è particolarmente famoso, ma anche sua moglie non è da meno. È impossibile non riconoscerli, sono identici: lineamenti, tratti somatici, occhi.

Sapere la risposta vi lascerà a bocca aperta: la famiglia misteriosa in foto è quella di Adriano e Celentano. La donna e i bambini sono la moglie e i figli del Molleggiato.

La famiglia Celentano

Forse non tutti avranno riconosciuto i figli di Adriano Celentano avuti con la donna in foto, la bellissima Claudia Mori. I bambini si chiamano Rosalinda, Rosita e Giacomo Celentano.

Bellissima ieri e oggi, la moglie di Celentano è una donna molto famosa nel nostro paese per via della sua professione e impegno nel mondo dell’arte.

Lei, infatti, è una nota cantante, produttrice e attrice italiana. Il rapporto con suo marito Adriano nasce negli anni novanta come una collaborazione professionale. Nel tempo i due si innamorano, finché non decidono di sposarsi e mettere su famiglia.

Le cose tra i due non sono sempre state facili, a causa dei tradimenti di Adriano con Ornella Muti che hanno messo a repentaglio il loro rapporto. Oggi, a distanza di anni, il vento è tornato in poppa.

I loro figli sono uguali ad Adriano: i più attenti si saranno sicuramente accorti della somiglianza con il Molleggiato. Ecco svelato chi è la famiglia misteriosa!