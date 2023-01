Michelle Hunziker, “Auri ha tratti asiatici perché…” | Dopo anni tutta la verità sulla figlia

Michelle Hunziker, ex modella e conduttrice televisiva molto amata che negli ultimi anni tra i programmi che ha condotto si è distinta anche con Striscia la notizia, famoso Tg satirico di Canale 5.

Nel 2021 ha, inoltre condotto un suo varietà, Michelle Impossible dove tra canto, interviste e ospiti ripercorreva la sua carriera. Oggi sua figlia Aurora, avuta dal cantante Eros Ramazzotti è incinta e proprio di lei Michelle ha recentemente parlato spiegando i motivi dei tratti asiatici di sua figlia.

Nell’ultimo Michelle Hunziker è stata spesso al centro dell’attenzione, prima con le notizie relative alla separazione da Tomaso Trussardi e il presunto ritorno di fiamma poi nuovamente smentito e poi per la notizia della gravidanza di sua figlia Aurora.

Michelle è da sempre una delle showgirl più attive e amate della televisione italiana. Tutti conoscono i suoi esordi da modella con la pubblicità dell’intimo Roberta e da lì è approdata in televisione in diversi ruoli. Negli anni Novanta, ha affiancato per esempio Paolo Bonolis nella conduzione di programmi di successo come I Cervelloni e Paperissima Sprint.

Nella vita privata di Michelle c’è un grande amore che negli anni novanta ha fatto sognare tutti, quello vissuto con Eros Ramazzotti per cui tutta una generazione ha fatto il tifo e dal loro amore nacque appunto Aurora Ramazzotti, oggi anche lei personaggio pubblico e futura madre.

In questo periodo pertanto Michelle si gode la famiglia, l’attesa del primo nipotino e il lavoro. Proprio a proposito della sua primogenita Aurora, la showgirl ha dichiarato qualcosa di sorprendente sui tratti somatici di sua figlia.

Perché Aurora ha i tratti asiatici

Per diversi anni Michelle Hunziker non si è mai aperta su questo argomento e ha tenuto nascosta questa storia per molto tempo ma poi ha voluto, attraverso un video sui suoi canali social, spiegare perché sua figlia Aurora ha i tratti orientali.

Come abbiamo detto Aurora è la primogenita di Michelle Hunziker, nata dall’amore con Eros Ramazzotti e come avrete notato gli occhi di Aurora sono a mandorla, hanno tratti orientali ma per quale motivo?

Nelle storie di Instagram che Michelle ha registrato c’era anche sua madre Ineke e le due hanno fatto vedere una foto di Aurora, la conduttrice ha detto: “Vi racconto una storia curiosa della nostra famiglia. Vedete Aurora quanto ha i tratti asiatici. Ma perché nella nostra famiglia ci sono tratti asiatici?”.

Su questa domanda è stata Ineke a intervenire dicendo: “Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno due antenati, uno nel 1760, l’altro nel 1880, erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato degli indonesiani. Siamo olandesi e dal 1690 tutti hanno lavorato in marina o sulle navi”. Michelle ha così risposto: “Quindi abbiamo nella nostra genetica l’Asia. Ecco perché Aury ha questi tratti”.

Come ricorderete in una vecchia puntata di Striscia la notizia, che Michelle conduce insieme a Gerry Scotti, i due erano finiti in un vortice di accuse da parte di chi gli dava dei razzisti per via di uno sketch andato in onda appunto a Striscia la notizia dove imitavano i tratti cinesi simulando gli occhi a mandorla e sostituendo le “R” con le “L”.

In quella occasione Michelle disse: “Amo tutte le culture, mi scuso. Gli stereotipi si insinuano nella nostra quotidianità senza che ce ne accorgiamo, dobbiamo cambiare”. Per fugare ogni dubbio su questa questione Michelle ha voluto raccontare qualcosa in più sulle sue origini rivelando appunto le diverse culture che vanno a comporre il suo albero genealogico.