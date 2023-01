Camilla l’ha fatta grossa, Carlo su tutte le furie la umilia davanti a tutti | È la fine

Carlo è il nuovo Re della monarchia inglese la cui incoronazione ufficiale avverrà nel maggio 2023. Insieme a Camilla, la Regina consorte sembra pronto per raccogliere l’eredità di sua madre, Elisabetta. Qualcosa tra di loro, però, non sta funzionando e una lite furiosa fa pensare al peggio.

Carlo è diventato finalmente Re per la scomparsa della compianta Regina Elisabetta all’età di 96 anni dopo ben 70 anni di onorato servizio del suo popolo. Per la famiglia reale dire addio alla Regina è stato tutt’altro che semplice in quanto proprio lei ha rappresentato un punto di riferimento per molti.

Ora Carlo sta raccogliendo la difficile eredità di sua madre durante un periodo per nulla semplice per la Royal Family. In effetti, l’uragano Meghan ed Harry continua a lasciare degli strascichi di polemiche in seguito all’uscita nel dicembre del 2022 del documentario sulla loro storia ma soprattutto dell’autobiografia bomba di Harry pubblicata il dieci gennaio.

Insomma, Carlo si trova ad affrontare un clamore mediatico incredibile anche se può contare sul supporto di sua moglie Camilla. Tuttavia, tra i due sembra che ci siano un po’ di problemi a causa di una lite avvenuta proprio sotto gli occhi attenti dei fotografi. Un comportamento di Camilla avrebbe fatto infuriare Carlo, il quale, stanco ed amareggiato si sentirebbe completamente deluso da sua moglie.

La Lite tra Carlo e Camilla

La storia di Carlo e Camilla, si sa non è iniziata nel migliore dei modi. I due sono stati per tantissimi anni amanti durante i loro rispettivi matrimoni. La coppia, una volta uscita allo scoperto ha deciso di convolare a nozze nel 2005 legittimando un amore che durava da moltissimi anni.

Se per tanto tempo i due sono sembrati complici durante un’ultima uscita ufficiale qualcosa non ha funzionato. Carlo e Cammilla hanno incontrato Wrexham, in Galles, una serie di personaggi famosi come Ryan Reynolds e Rob McElhenney con diversi giocatori e i dipendenti del Wrexham AFC.

Durante questo impegno ufficiale pare che Carlo si sia infastidito perche proprio sua moglie Camilla non l’ha accompagnato durante i saluti al pubblico ma in qualche modo è rimasta indietro. Carlo ha interpretato questo gesto come un segno irrispettoso da parte di sua moglie Camilla e a quanto pare in molti si sarebbero accorti del suo disappunto.

Carlo, inoltre, avrebbe fatto di tutto per aspettarla ma stanco di non vederla arrivare avrebbe proseguito molto scocciato. Tuttavia, è altamente improbabile che Camilla abbia agito per fare un dispetto a suo marito. E’ molto più plausibile, invece, che la donna abbia avuto difficoltà a divincolarsi dalle folle che spesso seguono i Reali Inglesi.