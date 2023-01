Se lo capisci sei un genio assoluto: cosa sta facendo il gatto? Nessuno ci arriva!

In questa immagine non è semplice riuscire a indovinare cosa sta facendo questo gatto, ma la risposta alla domanda se il gatto stia salendo la scala o la stia scendendo rivela qualcosa in più sul vostro quoziente intellettivo.

L’illusione ottica è un test ma anche un gioco che resterà sempre in voga perché tante persone si divertono a farlo e provare a indovinare quale sia la realtà di un’immagine.

La verità è che non esiste una risposta giusta ma in un’illusione ottica ogni risposta può andare bene e gli artisti che realizzano queste immagini con plurimi significati si divertono sempre molto. Le foto e i disegni realizzati di solito rappresentano qualcosa che nella realtà è spesso assai diverso.

Si tratta di una logica che solo una mente allenata può acquisire e praticare e le teorie, come del resto la messa in pratica di un’illusione ottica possono essere ogni volta diverse. La mente umana è assai complessa ma può anche trarre in inganno e per questo motivo la realtà non è mai uguale a se stessa, soprattutto perché tendiamo a guardare ciò che vorremmo e non ciò che realmente è.

Questo test con il gatto sulla scala è uno dei più conosciuti. Alla luce di quanto detto, sapreste dire se il gatto sale o scende?

Quali benefici ricaviamo dall’illusione ottica?

Le illusioni ottiche sono definite così appunto perché ci illudono di vedere qualcosa anche se in realtà rappresentano qualcos’altro. Sono state concepite per mettere alla prova la nostra mente e per tenerla in allenamento e poi sono anche divertenti se pensate come un gioco. Ebbene questi esercizi ci consentono ti allenare il cervello e spingerlo a superare il limite. Per altro è divertente allenarsi con queste illusioni ottiche anche in gruppo e nel caso di questa con il gatto, divertirsi a scoprire ciascuno cosa intravede nell’immagine.

Se siete menti allenate potreste indovinare in pochi minuti, se invece non siete abituati, potreste invece avere qualche difficoltà in più. Ricordate però che non esiste un’unica risposta.

In questa immagine siamo davanti a un gatto che sale oppure scende le scale. Secondo voi cosa sta facendo?

Il gatto percorre le scale guardando dritto davanti a sé, la sua foto sta facendo il giro del web, i colori, la prospettiva e i contrasti dell’immagine possono trarre in inganno. Si tratta di uno scatto e questo potrebbe essere stato fatto mentre il gatto scendeva le scale oppure mentre le stava salendo.

Sul web le ipotesi formulate sono state tante ma il dettaglio del battiscopa potrebbe fornire una soluzione. Ma anche la postura dell’animale stesso e la posizione della sua coda potrebbero dare ulteriori informazioni. Forse è utile sapere che la coda aiuta il gatto a tenersi in equilibrio. Gli esperti sostengono che un gatto alza la coda mentre scende le scale ma la abbassa mentre le sale.

Quindi osservando il battiscopa e la posizione della scala e poi la coda dell’animale la risposta sarebbe che il gatto stia effettivamente scendendo le scale. Un sondaggio svolto da Metro parrebbe indicare che un 29% di utenti hanno risposto che invece il gatto stia salendo.