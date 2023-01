“L’ha scaricato”: catastrofe Paolo Ciavarro | Il 2023 inizia con l’annuncio più brutto possibile

Paolo Ciavarro che avrebbe dovuto partecipare alla prossima edizione di L’isola dei famosi pare che non ne farà più parte. Sarebbe stato scaricato, ma per quali motivi?

Paolo Ciavarro è figlio d’arte, i suoi genitori sono Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, entrambi attori di punta degli anni Ottanta. Lei in particolare è ricordata dai più affezionati per essere la protagonista di Borotalco (1980), il grande successo di Carlo Verdone all’epoca al suo terzo film.

Paolo è diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Forum, il Tribunale televisivo per eccellenza. In seguito Paolo ha preso parte all’edizione del 2020 del Grande Fratello Vip. Proprio in quella occasione incontrò Clizia, la sua attuale compagna dalla quale ha avuto un figlio, Gabriele.

Sembra, dalle ultime notizie circolate che Paolo Ciavarro dovesse prendere parte alla nuova edizione de L’isola dei famosi in qualità di inviato. In questo periodo, infatti, si sta delineando il cast della nuova edizione, condotta ancora una volta da Ilary Blasi, e Mediaset sta prendendo delle decisioni. Il programma è previsto per il mese di aprile 2023. In merito al cast ad avere facoltà di decidere chi prende parte al programma è anche la stessa Ilary Blasi.

Come ricorderete l’edizione 2022 ha visto Alvin come inviato sull’Isola, il quale ha preso parte come inviato a diverse edizioni del programma. Prima di lui c’è stato Massimiliano Rosolino. Hanno fatto parte del programma come opinionisti anche Nicola Savino e Vladimir Luxuria. I primi nomi sui prossimi opinionisti si fanno strada tra una notizia e l’altra.

A tal proposito rispetto a Paolo Ciavarro come opinionista se ne parla da un po’ e lui è molto attivo sui social e per altro non è nuovo alla conduzione dal momento che aveva già condotto il daytime di Amici, oltre ad essere uno degli opinionisti di Forum. Sembra però, dagli ultimi rumors che Paolo sia stato escluso da questo ruolo e che al suo posto come inviato ci sarà un altro big sul quale la stessa Ilary Blasi sta puntando.

Paolo Ciavarro scartato al posto di un super famoso

Così sembra che Ilary Blasi voglia scartare Paolo Ciavarro in luogo di un’altra persona che avrebbe conquistato gli spettatori televisivi per la sua bellezza, ma soprattutto per il suo talento. Si tratta di un talento internazionale, un attore e stiamo parlando di Can Yaman. Il settimanale Nuovo Tv sarebbe stato il primo a far trapelare la notizia. Sembra che Ilary ci tenga in modo particolare ad avere Can Yaman nel suo staff per il 2023.

Can Yaman al momento è uno degli attori più richiesta e dunque non sarebbe semplice averlo, al momento è sul set della nuova serie televisiva Disney, El Turco e dopo dovrebbe iniziare le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare, con Francesca Chillemi. Sembra poi che per l’attore sia richiesto un cachet molto alto, addirittura proibitivo.

Al momento nessuna di queste notizie è confermata e nel frattempo ci si chiede che fine abbia fatto Alvin. Qualcuno afferma che andrà a sostituire Nicola Savino in veste di opinionista.