Camilla Parker Bowles senza veli. Carlo su tutte le furie ma il corpo è da urlo! FOTO

La nuova Regina Consorte d’Inghilterra Camilla Parker Bowles è finita sotto i riflettori per alcune foto osé. Carlo sarebbe infuriato anche se a dire il vero la donna si mantiene in forma. Ecco cosa è successo.

Questo 2022 sta per giungere al termine ed è stato un anno a dir poco difficile. Si è portato via tantissime personalità ma una tra le tante ha lasciato un vuoto incredibile non solo nel Regno Unito ma in tutte quelle persone che la vedevamo come un’icona mondiale.

Stiamo parlando della Regina Elisabetta venuta a mancare l’otto settembre di quest’anno all’età di 96 anni dopo ben settanta anni di regno. Al suo posto il figlio Carlo che ha atteso così tanto tempo prima di salire al trono e di raccogliere la faticosa quanto bella eredità di sua madre. Il periodo non è dei migliori ma al suo fianco c’è sempre sua moglie Camilla Parker Bowles.

La donna, per volontà della Regina stessa, è stata nominata Regina Consorte sebbene non fosse previsto dalle regole reali. Infatti, sia Camilla che Carlo sono al loro secondo matrimonio e per questo la donna non può godere degli stessi titoli che avrebbe avuto, invece, la prima moglie di Carlo, Lady Diana.

Camilla Parker Bowels deve quindi il suo cognome al suo primo marito Andrew Parker Bowles con il quale è stata sposata dal 1973 fino al 1995 quando ha finalmente finalizzato il divorzio. Del matrimonio precedente di Carlo, invece, ne siamo a conoscenza tutti.

Con Lady Diana l’unione è stata a dir poco turbolenta segnata dai continui tradimenti di lui proprio con Camilla e dalla forte depressione della principessa. Dopo il divorzio, però, Diana era in procinto di ricominciare a vivere almeno fino a quando un brutto incidente stradale le ha tolto la vita.

Nel 2005, quindi, Camilla e Carlo hanno deciso di sposarsi lasciando il passato, le tragedie e i dolori alle spalle. Da allora formano una coppia meravigliosa pronta a partecipare il 6 maggio 2023 all’incoronazione ufficiale di Re Carlo.

Qualcosa tuttavia pare aver turbato i loro legame e Carlo sarebbe completamente fuori di sé.

Le foto di Camilla

La famiglia reale inglese ha da sempre generato un grande impatto mediatico e tanta curiosità in giornalisti e fotografi. E’ per questo che proprio Diana e Meghan Markle hanno subito la pressione della stampa e l’invadenza di qualcuno di esterno nelle loro vite.

In verità, questa cosa è capitata anche a Camilla che nel corso di questi anni è stata immortalata in situazioni di vita privata. Stiamo parlando ad esempio delle immagini pubblicate da Chi che ritraggono Camilla mentre in costume da bagno si rilassa al mare in Sardegna.

Proprio tali immagini hanno scioccato ed infastidito Carlo che ovviamente non avrebbe voluto sua moglie spiattellata sui giornali. Comunque le foto denotano un’ottima forma da parte della Regina Consorte nonostante i suoi 75 anni.

Proprio in virtù della loro età Re e Regina cercano di fare le cose con calma e di lasciare più spazio possibile negli impegni ufficiali a William, futuro sovrano e sua moglie Kate Middleton.