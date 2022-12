Wilma De Angelis è sparita, non si è potuto fare nulla. Manca a tutti da troppo tempo

Le ultime generazioni non la ricorderanno ma Wilma De Angelis è una cantante che è stata molto presente in televisione tra gli anni Ottanta e Novanta ma negli ultimi anni non si è più vista molto in televisione. Sapevate che ha da poco compiuto 91 anni? La cantante ha anche cantato al Festival di Sanremo, ma di cosa si occupa oggi?

Wilma De Angelis avrebbe partecipato al Festival di Sanremo per nove edizioni ma oltre alla carriera di cantante, come abbiamo detto, ha anche partecipato a diversi programmi televisivi che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico. In questi programmi è stata anche conduttrice e inoltre ha anche preso parte a diversi film per il cinema.

Ma chi è Wilma De Angelis e com’è stata la sua vita sia professionale che personale? Classe 1930, la cantante ha sviluppato fin da giovanissima una grande passione per il mondo della musica tanto da iniziare a studiare canto con maestri del calibro di Rusconi e De Ceglie. All’inizio degli anni cinquanta ha poi potuto coronare in parte il suo sogno firmando con l’etichetta Vis Radio. In un primo momento formò un duo con Maria Dattoli che si chiamava Duo Vis. In seguito ha collaborato con artisti famosi come Claudio Villa.

Nei primi anni della sua carriera Wilma ha poi partecipato al Festival di Sanremo e già alla sua seconda partecipazione riuscì a posizionarsi terza in classifica, davvero un bel risultato per un’esordiente. Tra le canzoni più famose della cantante c’è sicuramente Patatina, del 1961.

Negli anni Settanta poi la sua carriera vive una prima svolta perché Wilma De Angelis divenne anche conduttrice di un programma televisivo sulla cucina, quest’ultima altra sua passione.

Wilma De Angelis oggi

Tornando alla passione per la cucina di Wilma De Angelis, erano gli anni Settanta e in quel periodo la cantante conobbe Paolo Limiti che al tempo dirigeva Telemontecarlo (l’attuale La7) e fu proprio Paolo Limiti a proporle di condurre una trasmissione sulla cucina che si chiamava Telemenù.

Durante la trasmissione Wilma De Angelis faceva quello che oggi vediamo in molti cooking show sia pure con le dovute differenze dal momento che parliamo di epoche diverse, la cantante proponeva e realizzava delle ricette che gli spettatori potevano rifare a casa.

Telemenù ebbe un grande successo, tanto che fu riconfermato per diverse edizioni e arrivò addirittura al 1997. In un certo senso il programma fece scuola perché in seguito, come abbiamo detto, sono arrivati molti cooking show analoghi che nel corso degli anni si sono molto evoluti. Basti pensare a La prova del cuoco, Bake off oppure lo stesso Masterchef.

Ma che fine ha fatto Wilma De Angelis? Ormai da tempo la cantante è fuori dalle scene anche se viene spesso invitata in alcuni programmi Tv ancora oggi, in qualità di ospite. Per esempio ultimamente è stata invitata al galà per i 70 anni del Festival di Sanremo che però è stato annullato. Mara Venier ha poi deciso di invitarla al suo Domenica In.