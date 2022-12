Felice notizia per Loredana Lecciso: è finalmente pronta al grande passo

Loredana Lecciso sta finalmente vivendo un momento di felicità grazie a sua figlia che di recente ha condiviso sul web il lieto annuncio che ha reso molto felice la mamma ma anche i fan. Ecco cosa sappiamo.

Sembra che tra poco Loredana Lecciso vivrà la gioia di un momento importante per sua figlia, che sta per compiere un passo molto importante. La notizia è stata resa nota dal settimanale Nuovo ma è stata anche confermata dalla stessa Loredana attraverso i suoi canali social, dove ha voluto condividere la gioia per questa lieta notizia per sé e per la sua famiglia. Come sappiamo Loredana ha due figlie, ma quale delle due sta per fare il grande passo?

Come sappiamo Loredana Lecciso è la compagna di Albano e con lui ha due figli, Albano jr. e Jasmine, ma forse non tutti sanno che la donna prima del cantante di Cellino San Marco ha avuto un’altra storia d’amore, quella con il cantate Fabio Cazzato dal quale ha avuto una figlia, Brigitta.

Proprio lei ha preso una decisione importante, quella di fare il grande passo, portando tanta gioia in famiglia con questa notizia. Loredana Lecciso non vede l’ora di assistere a questo momento.

Ultimenotizieflash.com ha riportato la notizia sul genero di Loredana Lecciso, Jan Langer, che svolge la sua vita in Kenya a Watamu. La figlia di Loredana Brigitta ha conosciuto il suo attuale compagno proprio in Africa dov’era approdata per fare volontariato.

La storia di Brigitta e Jan Langer

In un primo momento Brigitta viaggiava molto, andando da un continente all’altro, ma oggi ha deciso di restare fissa in Kenya, accanto al suo compagno. Brigitta ha detto di non aver mai conosciuto un uomo come Jan e lo descrive come una persona intelligente, sportiva e avventurosa che si impegna sempre molto in tutto ciò che fa.

Loredana Lecciso da parte sua è molto felice della decisione presa da sua figlia, anche lei è rimasta positivamente colpita da Jan e con lei lo stesso Albano tanto che Brigitta ha detto: “Lui non è un grande amante del Kenya, ma sarà con noi…Quando ha conosciuto Jan era entusiasta…”.

Il matrimonio tra i due però sarà celebrato a Lecce con rito civile alla fine di questo mese. Un’altra festa sarà poi celebrata in Kenya alla presenza di tutta la famiglia. Ce la farà Loredana Lecciso a superare la sua paura dell’aeroplano.

Di certo questo periodo felice in famiglia è meritato considerato lo stress dovuto alle ultime polemiche legate alla ex di suo marito, Romina Power che come ricordiamo aveva diffidato Domenica In dal menzionarla durante l’intervista proprio con Loredana Lecciso.

In queste ultime settimane si è parlato molto di quella situazione e del fatto che Loredana si è sempre sentita soffocata dal comportamento dominante della Power.