Terremoto Royal Family: ha lasciato l’incarico improvvisamente. È ufficiale

Per la Royal Family i colpi di scena non hanno mai fine e in questo caso i fan sono rimasti particolarmente stupiti di questa decisione. Qualcuno ha deciso di lasciare il proprio incarico e lo ha fatto attraverso un comunicato ufficiale. Ecco di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Ormai quando leggiamo della Royal Family inglese ormai non possiamo fare altro che aspettarci nuovi rumors, gossip e altre tipologie di notizie che strizzano l’occhio allo scandalo. Come più volte vi abbiamo raccontato i problemi non sembrano avere fine per i reali inglesi e questa volta la notizia trapelata da Buckingham Palace ha dell’incredibile, qualcuno ha preso una drastica decisione volendosi dimettere dal proprio ruolo. Sembra tutto andare sotto sopra ma vediamo cosa sta succedendo.

Negli ultimi giorni a tenere banco è stata la notizia del documentario, appena rilasciato da Netflix, Harry e Meghan che, come suggerisce lo stesso titolo, sviscera la “verità” della coppia, tutto quello che non sappiamo dei reali inglesi visti dal punto di vista dei duchi di Sussex che hanno voluto prendere le distanze dal Palazzo e da chi vi abita.

Ma nel frattempo è arrivato a “gamba tesa” un comunicato ufficiale che annuncia certe dimissioni inaspettate.

C’è qualcuno, infatti, nella Royal Family che avrebbe deciso dare le dimissioni, ma quali sono i motivi? Si tratta di una particolare situazione per cui le cose potrebbero andare a rotoli perché alcune cose sono difficili da gestire. Ma chi è la persona che ha deciso di dare le dimissioni?

Dimissioni a Buckingham Palace

Tornando ai protagonisti principali del gossip degli ultimi giorni Harry e Meghan, a quanto pare i Duchi del Sussex manterranno questo titolo ancora per poco e questo probabilmente dipende proprio dal documentario che hanno fatto. Il documentario Netflix Harry e Meghan è stato come una sorta di bomba a orologeria.

Da un giorno è disponibile anche la seconda parte del documentario Netflix, pronta a svelare nuovi segreti sulla Famiglia Reale.

Harry e Meghan naturalmente si trovano al centro del gossip più spietato per la decisione che hanno preso di divulgare alcune informazioni su di loro in un documentario. Perché naturalmente parlare di se stessi vuol dire parlare anche, inevitabilmente, di tutti i reali inglesi. Ma non finisce qui perché tra un mese uscirà anche il libro scritto da Harry. Qualcuno ha detto che i duchi cercano solo visibilità, ma nelle ultime ore pare che a distogliere l’attenzione sia la notizia che Mandana Dayani, presidente di Archewell, si sarebbe dimessa.

Archewell è la fondazione fondata proprio da Harry e Meghan e che, almeno fino a oggi è stata diretta da Dayani. Il Daily Mail, ha detto che la donna ha lavorato per la fondazione per 18 mesi curandone tutti gli aspetti ma che poi ha deciso di rassegnare le dimissioni.

Mandana Dayani è un’attivista iraniana nonché consigliera fidata del Duca e della Duchessa di Sussex e qualcuno non ci vede molta casualità nella decisione della donna di rassegnare le dimissioni proprio pochi giorni prima dell’uscita del documentario.

Con l’uscita di scena di Mandana Dayani, saranno gli stessi Harry e Meghan a prendere le redini della Fondazione.

Qualcuno sostiene che l’attivista iraniana sarebbe stata indotta a rassegnare le dimissioni e aggiungono che dal 2018 sono state 13 le persone dello staff dei Duchi ad abbandonare. Tra di loro nel 2022 Toya Holness, addetta stampa di Archewell, ha abbandonato il suo incarico e con lei Catherine St-Laurent, capo staff della fondazione, che ha lasciato a Marzo.