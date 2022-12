Barbara D’Urso ha chiuso: un addio drammatico per i fan. Non ci sono più dubbi

Dei figli di Barbara D’Urso si sa poco perché la conduttrice e attrice è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata.

I due figli di Barbara D’Urso hanno 38 e 36 anni, il primo è medico e opera anche in zone di guerra mentre il secondo è un fotoreporter che gira il mondo. Barbara D’Urso ha sempre detto che i suoi figli vengono prima di ogni cosa e in chiusura del suo programma ha detto: “Il mio cuore è prima dei miei figli e, subito dopo, vostro”. Di recente però in chiusura di una puntata di Pomeriggio 5 ha detto qualcosa che ha alimentato un certo gossip in questo periodo.

“Il mio cuore è dei miei figli e di un’altra persona”, questa è stata la dichiarazione di Barbara D’Urso che ha innescato il gossip intorno alla conduttrice e ha sorpreso molto i fan. Tutti si sono chiesti chi è “l’altra persona” alla quale Barbara D’Urso ha accennato. Diverse persone hanno immaginato possa trattarsi di un uomo che magari sta frequentando, anche se la conduttrice avrebbe smentito questa voce con un’altra dichiarazione:

“E prima che parta un gossip, non si tratta di un uomo, né di un fidanzato…”, una frase molto chiara che non lascerebbe spazio a dubbi e mentre diceva queste cose, Barbara D’Urso non è riuscita a nascondere la sua commozione mentre salutava il pubblico. Dunque, se non si tratta di un uomo allora chi è la persona a cui tiene molto? I fan sello stanno chiedendo e per il momento non esiste una risposta precisa. Negli ultimi giorni è girata una notizia che riguarda la presentatrice e la sua famiglia ma anche quella non sarebbe né confermata né smentita.

Barbara D’Urso parla di una persona importante

Barbara D’Urso quindi, nel salutare il pubblico al termine della puntata di Pomeriggio Cinque ha fatto riferimento a una persona per lei molto importante che ha suscitato molta curiosità nel pubblico e di cui aveva già accennato in una precedente intervista la scorsa primavera. Era marzo e la conduttrice era ospite del salotto di Silvia Toffanin, Verissimo e disse: “Sì, la notizia è uscita e non so come sia potuta uscire. Sai che io dei miei figli non parlo. Sono molto riservata in questo e lo sono anche loro. La loro vita privata deve restare tale…”.

In quel periodo quindi circolava sì una notizia ma riguardava i suoi figli, chissà dunque che l’altra persona a cui tiene non sia qualcuno legato a uno di loro.

“Questa cosa riguarda me…riguarderebbe me, se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto ‘no’ e non ho detto ‘sì’. Se sarò una super nonna? Sì, quando accadrà, sarò pazza di felicità”.

Da queste parole sembra quindi di capire che Barbara D’Urso si riferisca a un nipote, quindi il figlio di uno dei due, e forse stando a quanto detto in trasmissione potrebbe essere diventata nonna da poco e per questa ragione ha rivolto un pensiero al proprio nipote. Per quanto riguarda l’intervista dalla Toffanin si evince che l’argomento riguarda direttamente uno dei figli e per questa ragione la donna non intende parlare di questa cosa per loro conto.