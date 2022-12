Annalisa Minetti, la figlia stava morendo “Non respirava più”, il terribile dramma che l’ha colpita

Annalisa Minetti ha raccontato di un episodio tremendo che poteva costare caro a sua figlia, che è stata in pericolo di vita. L’ex Miss Italia ha rivelato che sua figlia stava per morire e solo il suo sesto senso materno è riuscito a salvarla.

Annalisa Minetti non ha mezze parole per il dramma che l’ha colpita: sua figlia è stata in pericolo di vita e soltanto grazie al suo istinto è riuscita a evitare l’irreparabile. La paura è stata tanta, ma per fortuna alla fine tutto è finito per il meglio.

La cantante è molto amata dagli italiani e a volte si lascia andare a dei racconti personali. In una recente intervista a Serena Bortone ha raccontato di quando sua figlia ha rischiato la vita. “Io sono sempre molto concentrata, ho un’attenzione altissima sotto tutti i punti di vista. Quando decisi di avere un figlio non l’ho fatto con leggerezza: sapevo di poter comunque contare su altri sensi e di farlo in maniera assolutamente autonoma“.

Annalisa Minetti: “Non respirava”

L’ex Miss Italia e cantante ha attraversato momenti di puro terrore durante i quali ha rischiato di perdere la sua amata figlia Elena. Si è trattato di un episodio che all’inizio sembrava banale, ma che nascondeva in realtà un pericolo estremo per la bimba, e solo sua madre è riuscita a risolvere la situazione.

Ma cosa è accaduto? Annalisa si trovava a casa sua in compagnia della piccola e della cognata. Le tre erano a tavola e stavano mangiando, la bambina aiutata dalla zia, un piatto di pasta al forno. La zia stava appunto dando da mangiare alla piccola Elena quando Annalisa si è accorta che qualcosa non andava.

“Ho detto alla mia cognata, che le stava dando da mangiare, che Elena non stava respirando benissimo.” ha raccontato. “Lei mi ha detto: ‘Sta davanti a me, le sto dando la pasta al forno’. Mi sono avvicinata, le ho aperto la bocca e le ho tirato via pian piano un filone di mozzarella. Lei non stava tossendo, non stava facendo niente, ma era come se percepissi che non respirava più. Lei ce l’aveva davanti, la stava guardando”.

Un racconto davvero da brividi, perché la bambina ha rischiato di soffocare nonostante le cure della zia. Per fortuna Annalisa si è accorta che qualcosa non andava e ha subito provveduto ad agire, salvando la bimba. “A volte si guarda ma non si osserva. E siccome osservo con le orecchie, vado avanti” ha spiegato.

Alla fine Elena non ha avuto alcuna complicazione e oggi sta bene. Di certo però sua zia e sua mamma hanno vissuto degli attimi di paura che potevano trasformarsi in qualcosa di peggio. Tutto è bene quel che finisce bene.